«الدولية للمحاصيل الزراعية» تبيع 43 ألف متر بمنطقة جمصة الصناعية لشركة «ابدأ»

أعلنت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية اليوم الأربعاء، موافقتها المبدئية على بيع 43 ألف متر مخصصة لها بمنطقة جمصة الصناعية لشركة “ابدأ للصناعات الكيماوية” التابعة.

وأكدت الدولية للمحاصيل الزراعية دخولها فى عملية التفاوض مع شركة ابدأ للصناعات الكيماوية للاتفاق على تفاصيل الصفقة وخلافه، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية.

وتقع قطعة الأرض المشار إليها ببلوك (ه) بالمرحلة الرابعة بمنطقة جمصة الصناعية ، ومن المقرر أن تستغلها شركة ابدأ فى إقامة مشروع إنتاج أسمدة متخصصة وإضافات أعلاف.

الدولية للمحاصيل الزراعية تستحوذ على 59% فى ابدأ للصناعات الكيماوية

وأعلنت الدولية للمحاصيل الزراعية فى 14 يونيو الماضى عن تأسيس شركة ابدأ للصناعات الكيماوية بالشراكة مع ابدأ لتنمية المشروعات، والدولية للأسمدة والصناعات الكيماوية (المساهم الرئيسى فى المحاصيل الزراعية).

ويبلغ رأسمال المبدئى المصدر لشركة ابدأ للصناعات الكيماوية 5 ملايين جنيه ، بينما يبلغ رأسمال المرخص به 500 مليون جنيه ، وتبلغ نسبة مساهمة الدولية للمحاصيل فيها 59%.

كما تساهم ابدأ لتنمية المشروعات بنحو 40%، بينما تساهم الدولية للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 1% من الأسهم فقط، وفقا لإفصاح تفصيلى مرسل للبورصة 14 يونيو الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية مستقلة ارتفاع صافى أرباح الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 1024% خلال العام المالي المنتهي يونيو الماضى 2022.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة فى 31 أغسطس الماضى تسجيل صافى ربح قدره 20 مليون جنيه تقريبا خلال العام المشار إليه، مقارنة بصافى ربح بلغ 1.75 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2020-2021

واستقرت مبيعات الشركة عند مستوى 543 مليون جنيه خلال العام المالى المشار إليه مقارنة بمبيعات متقاربة بلغت 542 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2021.

هيكل ملكية المحاصيل الزراعية وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%

ويبلغ رأسمال الدولية للمحاصيل الزراعية حاليا 168 مليون جنيه موزعا على 84 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 2 جنيه للسهم ، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الدولية للأسمدة والكيماويات المساهم الرئيسى بنسبة 21.8%.

كما يستحوذ ثلاثة مساهمين من عائلة الجبلى على 21.5% من الأسهم، بينما تستحوذ مجموعتان مرتبطتان على 20.8% ، كما تمتلك شركة الصفا للاستثمار والتوكيلات التجارية على 4.6% ، إضافة إلى آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5% ، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.

ويشغل عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى، بينما يشغل أحمد شوقى منتصر منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى.