الدولية للمحاصيل: الاستفادة من بيع النيل للزراعة لن تتم حاليا

رجب عزالدين: قالت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية إن عوائدها من بيع شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية تتوقف على نتائج أعمال الأخيرة فى 31 ديسمبر 2018. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه لن تتم أى استفادة من عملية البيع فى الوقت الحالى؛ لأن ميزانية شركة بولى سيرف للزراعة والصناعات الغذائي

رجب عزالدين:

قالت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية إن عوائدها من بيع شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية تتوقف على نتائج أعمال الأخيرة فى 31 ديسمبر 2018.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه لن تتم أى استفادة من عملية البيع فى الوقت الحالى؛ لأن ميزانية شركة بولى سيرف للزراعة والصناعات الغذائية تنتهى فى 13 ديسمبر 2018.

وتابعت الشركة أن مجلس إدارتها اعتمد الخميس الماضى، تقرير مراقب الحسابات للقيمة العادلة لأسهم شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية – التابعة بقيمة 376.97 جنيه للسهم.

يشار إلى أن شركة النيل للزراعة مملوكة بنسبة 99.9% لشركة بولي سيرف للزراعة، التابعة لشركة بولي سيرف للأسمدة، والتابعة بدورها للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.

كما يشار إلى أن شركة الدولية للمحاصيل الزراعية تساهم بشكل مباشر في شركة بولي سيرف للاسمدة والكيماويات بنسبة 20.43%، فيما تساهم تساهم شركة بولي سيرف للاسمدة بشكل مباشر في شركة بولي سيرف للزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 58.33%.

وبذلك فإن الدولية للمحاصيل تساهم بشكل غير مباشر في شركة بولي سيرف للزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 11.9%، وبشكل مباشر في شركة بولي سيرف للزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 24.16%.

وقالت الدولية للمحاصيل، إن بولي سيرف للزراعة والصناعات الغذائية اتفقت مع مستثمرين رئيسيين لتقديم عروض شراء على نحو 60% من أسهم النيل للزراعة بقيمة 450 مليون جنيه بسعر 396.83 جنيه للسهم، وذلك على 3 مراحل بدأت الأولى منها في يناير الماضي ومن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من عرض الشراء في أبريل المقبل، والثالثة في أكتوبر 2018.

ويبلغ رأسمال الدولية للمحاصيل 168 مليون جنيه، موزعا على 84 مليون سهم، بقيمة أسمية 2 جنيه للسهم. وتعمل الشركة في مجال شراء أقطان الزهر من المنتجين والتجار والتعاقد مع شركات حلج الأقطان لحليج القطن وبيع النواتج، وكذلك الإتجار في البذور والتقاوي الزراعية والأعلاف والمواد الخاصة بها.