الدولية للطاقة المتجددة تتوقع 530 جيجاوات قدرات أفريقية بحلول 2040

توقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة نمو إجمالي القدرات الإنتاجية الإجمالية للطاقة المتجددة في أفريقيا من 54 جيجاوات في 2020 لتصل لأكثر من 530 جيجاوات بحلول عام 2040.

ووفقاً لتقرير الوكالة والذي حصلت عليه المال من المرتقب ان تنمو قدرات توليد الطاقة الشمسية إلى 340 ميجاوات، بينما ترتفع قدرات توليد طاقة الرياح في القارة إلى 90 جيجاوات.

الطاقة المتجددة

وأوضح التقرير أن زيادة مصادر توليد الطاقة المتجددة ستساهم في تعزيز الوصول إلى الطاقة، خاصة أنّ حوالي نصف عدد سكان أفريقيا يعيشون بدون طاقة كهربائية حتى الآن.

يذكر أن إنتاج وزارة الكهرباء من الطاقة المتجددة ارتفع إلى 7300 ميجاوات، تتضمن مشروعات القطاع الخاص، وأهمها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1465 ميجا وات باستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار والذى يعد الأكبر فى الشرق الأوسط.

وبلغ إجمالى الطاقة المتجددة المنتجة خلال العام المالى 2021/2020 حوالى 4508 جيجا وات ساعة، ساهمت فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2.2 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون.

وانتهت الهيئة من إنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالى استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، وتم تشغيله خلال الربع الأول من العام الجاري، ويضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 آلاف ميجاوات ساعة تم تنفيذها من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية.

كما تنفذ الهيئة أيضًا مشروع خلايا شمسية بقدرة 50 ميجاوات فى منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، وينتظر بدء تشغيله منتصف 2023.

وتخطط مصر للوصول بإجمالى الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة خلال 2023 إلى 10 آلاف ميجاوات، بزيادة قدرها 2700 ميجاوات على العام السابق له، بما يعادل 11% من عدد من المشروعات الجارى ، من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر الذى بلغ 60 ألف ميجاوات.