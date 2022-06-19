«الدولية للخدمات اللوجستية» تؤسس شركة للاستثمار فى أبدان الحاويات

تعتزم المجموعة الدولية للخدمات اللوجستية تأسيس شركة «ن بى أو سى سى» لتشغيل خط ملاحى مالك للحاويات، ليتم شحنها على سفن تابعة لخطوط ملاحية أخرى.

قال المهندس محمد فوده رئيس مجلس إدارة المجموعة أنه يتم حاليا التفاوض مع مجموعة من المصانع التركية لشراء عدد من الحاويات مصحوبة بشهادات إبحار، تمهيدا لتدشين الخط الملاحى المصرى للعمل بين موانيء البحر الأحمر.

وكشف لـ«المال» عن مفاوضات تتم مع الشركة القابضة للصوامع والتخزين لإستخدام شفاطات مملوكة للمجموعة فى عملية تفريغ الحبوب فى الموانئ النهرية بالصعيد، لزيادة الكميات المنقولة بواسطة البارجات.

وأضاف أن قوة الشفاطات التى يتم التفاوض على استخدامها فى التعبئة والتفريغ بين 800 طن ساعة، و150 طن ساعة فى الموانئ النهرية.

ولفت «فودة» إلى الإنتهاء من توقيع بروتوكول تعاون مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات، لتقديم مجموعة من الخدمات لصالح الموردين والمستوردين داخل مصر لتنشيط حركة التداول بمحطة غلال ميناء غرب بورسعيد، لافتا إلى أنه جارى التسويق للمحطة لاستعادة التعاقدات مع القطاع الخاص التى فقدتها بسبب جائحة كورونا، والتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار رئيس المجموعة الدولية للخدمات اللوجستية إلى نجاح المجموعة بالتعاون مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات، فى الفترة من 2013 وحتى 2019 فى إدارة محطة الغلال بغرب بورسعيد، وكانت المرة الأولى التى يدخل فيها القطاع الخاص الميناء، بجانب هيئة السلع التموينية.

وكشف عن بدء تنفيذ مشروع جديد مع «بورسعيد لتداول الحاويات» يستهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان التابع للشركة، وذلك بإستخدام منظومة النقل متعدد الوسائط ، إذ سيتم نقل الحاويات بالبارجات من شرق إلى غرب بورسعيد، ثم من الغرب لمنطقة الروبيكى بالسكة الحديد، ولمسافة 8 كيلو بالسيارات للإيداع فى المستودع الجمركى بالعاشر من رمضان.

وأوضح أنه جارى التفاوض حاليا مع مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية لتعديل الوجهه النهائيه والنقل بالسكك الحديد.

وأوضح فودة أن بورسعيد للحاويات، تعد شريكا رئيسيا للمجموعة فى عدد من الأنشطة، لافتا الى أنه تم إحياء نشاط الترانزيت غير المباشر من ميناء بورسعيد إلى مستودع العاشر من رمضان التابع لبورسعيد لتداول الحاويات.

ويعد هذا المشروع النواة الرئيسية لمشروعات الموانئ الجافة، ويتم حاليا التجهيز لانطلاق قطار الحاويات رقم 17 بمعدل 3 قطارات فى الشهر بطاقة استيعابية 50 حاوية فى القطار الواحد، من شرق بورسعيد للعاشر من رمضان.

وكشف فودة عن التقدم بطلب لوزارة النقل للمشاركة ضمن تحالف مصرى سيتولى إدارة وتشغيل ميناء جاف قريبا، لتقوم المجموعة بالمشاركة فى نشاط التفتيش والمراجعة على البضائع، واللوجستيات وسلاسل الإمداد حاويات وبضائع الصب، كونهم من الأنشطة الأساسية التى تعمل بها فى الوقت الحالى.

الدولية للخدمات اللوجستية، هى وكيل لمجموعة شركات ciss السنغافورية، وتنفذ أعمال الفحص لبضائع القمح والذرة والصويا ، وكذلك فحص خامات التعدين سواء الصادر والوارد مثل الفوسفات والحديد واليوريا والخردة، إلى جانب نشاط التفتيش البحرى، وقياس الوقود أثناء إمداده للتأكد من الكميات، وسحب العينات، مرورا بقياس الوقود لصالح ملاك السفن أثناء الإبحار.

ومن ناحيته طالب فودة وزير النقل الفريق كامل الوزير، بإعادة النظر فى القرارات المنظمة مقابل الخدمات المؤداة بالموانئ المصرية، لافتا إلى أنه عند صدور تلك القرارات كانت الأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية منتظمة، والأعمال البحرية يتزايد نموها، لكن الفترة الحالية بها تغيرات اقتصادية دولية، وبالطبع سيكون لها تداعيات على الشركات المحلية.

ولفت إلى أهمية دور الدولة فى القضاء على العوائق التى تعترض نشاط تموين السفن بمصر ، خاصة أن الوكيل الملاحى يحصل على عمولة مرتفعة من أصحاب السفن نظير أداء تلك الخدمة، مطالبا بمراجعة تعريفة التداول ومنظومة الإجراءات، لتصبح جاذبة للنشاط خاصة مع إصدار الدولة ممثلة فى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس 4 رخص لشركات عالميه لبدء مشروع تموين السفن بالوقود بالبحرين الأحمر والمتوسط .