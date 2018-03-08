الدولية للأسمدة تدرس الاستحواذ على حصص في شركتين مدرجتين

رجب عزالدينقالت شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، إنها تدرس شراء نسبة من أسهم شركتى الدولية للمحاصيل الزراعية، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنها بصدد دراسة شراء حصة تقدر بـ 21.8% من رأس مال شركة الدولية للمحاصيل (18.3 مليون سهم )، وحصة تقد

رجب عزالدين

قالت شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، إنها تدرس شراء نسبة من أسهم شركتى الدولية للمحاصيل الزراعية، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنها بصدد دراسة شراء حصة تقدر بـ 21.8% من رأس مال شركة الدولية للمحاصيل (18.3 مليون سهم )، وحصة تقدر بـ36.7% من رأس مال شركة فيركيم مصر للأسمدة (6.4 مليون سهم ).

وأضافت الشركة أن الطرف البائع هو شركة الدولية للأسمدة والكيماويات “آل الجبلى وشركاه”، وهى شركة غير مقيدة بالبورصة وستبيع كامل حصتها فى الشركتين المذكورتين إليها.

ونوهت الشركة إلى أنها لن تقوم بأى إجراء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

أسست الدولية للأسمدة والكيماويات فى 1998، وتعمل فى الإتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية والبذور والتقاوي الزراعية والمبيدات الحشرية والزراعية والحبوب والأعلاف والمواد الخام الخاصة بها والآلات والمعدات الزراعية بأنواعها والمواد الغذائية والقطن الزهر والشعر والغزل والأرز الأبيض والشعير ومشتقاته وجميع الحاصلات الزراعية، تصنيع وتعبئة الأسمدة الكيماوية الصلبة والسائلة، وأضافت الاستيراد لأنشطتها.