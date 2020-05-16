الدولية لريادة الأعمال بالسعودية: الشركات الناشئة تحركت بسرعة بعد «كورونا» عبر التطبيقات الإلكترونية

كما ظهرت نوعية جديدة من الشركات الناشئة التي أدخلت خدمات جديدة ، وأطلقت تلك فى الأسابيع الثلاثة الماضية عمليات لها عبر تقنيات ك"زووم"

قالت أمل دخان، الرئيس التنفيذى للشبكة الدولية لريادة الأعمال بالسعودية ، إنه خلال السنوات السابقة ، إنه كانت هناك زيادة في عدد برامج مسرعات الأعمال والصناديق التي دخلت الأسوق السعودية لتمويل الشركات الصغيرة والتقنية.

وأضافت أن وزارة الاستثمار السعودية تشجع قدوم الشركات لبدء عملياتها هناك لزيادة التنويع ونقل الخبرات العالمية للأسوق المحلية .

وتابعت إنه بعد تفشي وباء كورونا ، اهتمت الحكومة السعودية بتوفير الخدمات الصحية وتبني مبدأ الشفافية فى نقل المعلومات لطمأنة المواطنين هناك والمحافظة على الأمن الغذائي .

وأشارت إلى أنه من أبرز ما تمت رؤيته في ضوء أزمة تفشي وباء كورونا هو الحديث عن الاستثمارات الناشئة و الجريئة.

كما بدأت الشركات الناشئة عبر التطبيقات الإلكترونية التحرك بشكل سريع ومرن لتقديم منتجاتها في ظل عدم قدرة المواطنين على الخروج من المنزل.

كما ظهرت نوعية جديدة من الشركات الناشئة التي أدخلت خدمات جديدة ، وأطلقت تلك فى الأسابيع الثلاثة الماضية عمليات لها عبر تقنيات ك”زووم”.

وأشارت إلى أن الجميع بدأ ينظر لمنظومة ريادة الأعمال على أنها تمثل المستقبل.

ولفتت إلى أن الشبكة بدأت تركز على وضع الشركات الناشئة اليوم ومشاركة قصص حقيقية حول رواد الاعمال في عدد من البلدان كالسعودية ومصر والكويت ودول أخري .

وقالت إنه إذا كان الابتكار خيار فيما قبل ؛ فإنه اصبح الآن حقيقة وكل شخص يحتاج التفكير بطريقة ابتكارية.

و نوهت إلى أنه أصبح هناك اهتمام بالبحث عن كيفية الاستثمار في الشركات التقنية .

وشددت على أهمية التوعية بأن الاستثمار الملائكي يختلف عن الاستثمارات العادية .

جاء ذلك في فعاليات الندوة التي نظمها المجلس الدولي للأعمال الصغيرة مساء يوم الخميس الماضى عبر الإنترنت، تحت عنوان: “مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر- مرحلة ما بعد كورونا” .

وشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى الندوة كمتحدث رئيسي.

كما شارك الدكتور أحمد شلبى رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، وسناء أبو زيد مدير بمؤسسة التمويل الدولية، مجموعة البنك الدولى، واش روفايل مؤسس وشريك بفيف كابيتال بالولايات المتحدة الأمريكية، وسمر باقر الأستاذ بكلية إدارة الاعمال بجامعة الكويت.

وأدار الندوة أحمد عثمان رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة.