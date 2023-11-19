«الدولى للاتصالات»: الهواتف تستخدم فى التقاط الموجات الصوتية للكلى والحمل

يشهد القطاع الصحى على المستوى العالمى خلال السنوات الأخيرة الاعتماد على التكنولوجيا، فى عمليات التنبؤ والاستكشاف، والفحص الدقيق للأمراض، وكذلك تحديد الطرق المثلى لتقديم العلاجات لصالح المرضى، بما يضمن نتائج علاجية وصحية أفضل.

استخدام التكنولوجيا لم يقتصر على التنبؤ والفحص وتحديد طرق العلاجات، فهناك تطورات هائلة خاصة فى مجال الأدوية وإنتاج اللقاحات، والتى تعد من بين القطاعات الأكثر أهمية فى قطاع الرعاية الصحية حتى إنه بات بمقدور الذكاء الاصطناعى اكتشاف المركبات الفعالة فى الأدوية، بالإضافة لتحديد الجرعات الملائمة لكل مريض بدقة عالية.

خلال السنوات الأخيرة حرصت الشركات المنتجة للهواتف المحمولة على إضافة تطبيقات صحية، من شأنها تمكين المرضى من مراقبة صحتهم، وتلقى المشورة الطبية باستخدام الهاتف، وهو ما اعتبره عدد من المتخصصين أنه يخدم المجتمعات التى تعانى من الخدمات والرعاية الصحية.

قبل عملية إضافة التطبيقات على الهواتف، عملت العديد من دول العالم على إنشاء نظام الكتروني، يمكنه أن يعمل على حفظ كافة بيانات المرضى والمترددين على المستشفيات بما يعرف باسم “السجلات الصحية الإلكترونية”، لتمكن مقدمى الرعاية الصحية على إدارة بيانات المرضى والسجلات الطبية بشكل أكثر كفاءة.

السجلات الصحية لم يكن الغرض الوحيد منها هو تسجيل بيانات المرضى، لكن دورها الأهم هو تمكين مقدمى الخدمة الطبية من الوصول لتشخيص وتحديد علاجات أكثر دقة، خاصة أن هذه السجلات تحتوى على كافة الأشعة والتحاليل الطبية والعلاجات التى تلقاها كل مريض فيما يعرف باسم «التاريخ المرضى».

وزارة الصحة تستعين بشركة أمريكية لإنشاء نظام السجلات الصحية الإلكترونية

تأخرت مصر كثيرًا لتنفيذ هذه الخطوة، والتى تمكنها وبحسب مختصين من تقليل حجم الإنفاق فى قطاع الرعاية الصحية، لكن الأيام القليلة الماضية شهدت إتمام اتفاق بين وزارة الصحة وشركة باكسيرا هيلث الأمريكية، بمقتضاه، تعمل الأخيرة على إنشاء تطبيق للتخزين المركزى للأشعة والتحاليل، لكافة المرضى سواء فى المستشفيات الحكومية أو الخاصة.

وقال الدكتور محمد شورى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة باكسيرا هيلث الأمريكية، إن المشروع عبارة عن تطبيق للتخزين المركزى للأشعة والتحاليل الطبية، مشيرًا إلى أن دور باكسيرا هيلث، يشمل الجزء الفنى والتكنولوجي.

وأضاف شورى فى تصريحات لـ«المال»، تم الاتفاق مع الوزارة على أن تشمل هذه العملية كافة المستشفيات العاملة فى مصر بما فيها المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، وهو ما يسمح بوجود ملف لكل مريض يشمل كافة التحاليل أو الأشعة التى تم إجراؤها.

وأشار شورى إلى أن هذا المشروع سيساهم بشكل فعال فى مساعدة الأطباء على تقديم وصف دقيق للمرضى، وكذلك أفضل طرق العلاج، معتبرًا أن المشروع سيسهم أيضًا فى تقليل حجم الإنفاق الحكومى فى قطاع الرعاية الصحية.

وأكد المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة باكسيرا هيلث، أن شركته لديها 200 موظف حول العالم، كما أن شركته تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة بقطاع الرعاية الصحية، مضيفًا كما أننا نمتلك فروعًا لنا فى 12 دولة، ونقدم خدماتنا لأكثر من 50 دولة حول العالم.

واعتبر شورى أن هذا المشروع لم يكن الغرض منه هو تحقيق مكاسب مادية، بقدر تقديم مساهمة جادة تسهم فى تطوير ملف الرعاية الصحية بمصر، وكذلك تقليل نفقات الدولة، ومساعدة الأطباء على التوصيف الدقيق للمرض ونوع العلاج المناسب.

كما أكد أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة طرحت مشروعًا مماثلًا، وشركتة تقدمت بعرض لكل منهما، فى ظل منافسة مع ما يقرب من 4 شركات عالمية أخرى.

شركة باكسيرا هيلث هى شركة رائدة عالميا ومبتكرة فى مجال تطوير منصات التصوير الطبي، ومقرها فى بوسطن بولاية ماساتشوستس، وتقوم بتصميم تكنولوجيا الجيل التالى لأتمتة سير عمل العملاء، ورفع مستوى رعاية المرضى، وتحسين النتائج السريرية والمالية والتشغيلية.

“الدولى للاتصالات”: الهواتف تستخدم فى إلتقاط الموجات الصوتيه للكلى والحمل و325 ألف «تطبيق» حتى 2017

بحسب آخر رصد أجراه الاتحاد الدولى للاتصالات، فإن عدد التطبيقات بلغ حتى عام 2017، 325 ألف تطبيق، ما يمثل حينها %25 زيادة سنوية مقارنة بعام 2016.

ولفتت عملية الرصد التى تمت من خلال الاتحاد الدولى للاتصالات، إلى أن الهواتف المتنقلة باتت تستخدم فى التقاط صور بالموجات الصوتية عن بعد لحصوات الكلى أو الحمل، كما أنها تستخدم فى إجراء اختبارات المسحة.

زيادة 30% فى نسبة الشركات الناشئة لتنفيذ صفقات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بحسب إحصائيات غير رسمية، فإن قطاع الصحة الرقمية شهد حتى العام 2022 زيادة فى نسبة الشركات الناشئة والتى تنفذ صفقات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغ %30 ما يعنى ارتفاعًا فى الطلب، ومزيدًا من الصفقات.

كما توقعت منظمة الصحة العالمية أن ينمو حجم سوق تشخيص الأمراض فى الشرق الأوسط بأكثر من %10 بمعدل سنوى تراكمى حتى 2026، والتى أكدت فى وقت سابق أن 120 دولة قد صاغ استراتيجيات فى مجالات الصحة الرقمية أو الصحة عن بعد أو الصحة الإلكترونية حتى العام 2018.

فى يونيو 2021، أعلنت هيئة الرعاية الصحية المصرية عن خطط لاستخدام تقنيات تشخيص الأمراض الرقمية بغرض تحسين تشخيص واكتشاف الأورام، لتكون أول كيان مصرى يقوم باستخدام مثل هذه التقنية.

«ألاميدا» توقع شراكة مع «فاريان» لرفع مستوى رعاية مرضى السرطان فى مصر

منتصف الشهر الجاري، قالت مجموعة “ألاميدا للرعاية الصحية” إنها تعمل على تعزيز تكنولوجيا علاج السرطان، وإرساء معايير التميز والجودة الفائقة فى منظومة خدمات الرعاية الصحية فى مصر وإفريقيا، بعد أن وقعت اتفاقية شراكة مع “فاريان” للنظم الطبية، التابعة لشركة “سيمنس هيلثنيرز”، بمقتضاه تصبح “ألاميدا” مركزًا لتقديم أحدث المنتجات والحلول الابتكارية الطبية لشركة “فاريان” فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بحسب بيان مشترك.

من جانبه قال حسام الصماد، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات، إن الوضع الذى يعيشه القطاع الطبى فى مصر ليس الأفضل، ولا يمكن الحديث عن استخدام التكنولوجيا فى ظل حالة التأخر التى يعيشها مقدمى الخدمات سواء على المستوى الحكومى أو الخاص.

وأضاف الصماد فى تصريحات لـ”المال”، كما أن هناك تباينًا فى مستوى الفرق الطبية، علاوة على ثقافة المرضى التى لم تصل للحد الذى يمكنها من الاعتماد على التطور التكنولوجى للأغراض الصحية.

وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية والخاصة كل ما يهمها فى استخدام التكنولوجية هو النظام المحاسبى فقط، معتبرًا أن الاعتماد على التكنولوجية يجب أن يبدأ بالطريقة التى يجب إدخال البيانات بها من تحاليل وأشعة، علاوة على العيادات ونوع البيانات المدخلة.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات، إلى أن الأزمة الكبرى تتمثل فى اختلاف المسميات العلمية عند وصف التشخيص، مطالبًا بضرورة وضع أكواد لكل مرض يفهم منها نوع المرض بشكل واضح للجميع.

واستكمل على الرغم من التطور الهائل الذى وصلت له العديد من دول العالم فى هذا المجال إلا أننا مازلنا متأخرين، حتى إن ملف التأمين الصحى الذى كنا نعول عليه لم تتضح له ملامح حتى الآن، بعدما كانت هناك أحاديث حول الاستخدامات التكنولوجية فى إدارة المشروع.