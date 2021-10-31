«الدولة لا تنظر له كنوع من الربح».. نص تصريحات وزير البترول عن آلية التسعير التلقائي لغاز الصناعة

طارق الملا: ستكون هناك آلية كل 3 أو 4 أشهر .. ونسعى للتوازن بين كل الأطراف

حصلت «المال» على النص الكامل لتصريحات وزير البترول والثروة المعدنية لوكالة بلومبيرج بشأن تطبيق آلية التسعير التلقائي على الغاز الطبيعى المورد لقطاع الصناعة.

ووجه مراسل بلومبيرج تساؤلًا لوزير البترول على هامش مؤتمر ايجبت أويل آند جاز مقتضاه:

هل تفكر الحكومة في إنشاء آلية لتسعير الغاز الطبيعى للصناعة مثلما حدث للمحروقات؟

وجاء رد الوزير كالاتى :

قال المهندس طارق الملا “مظبوط وهيحصل كده بإذن الله، والمفروض أن احنا مع التغيير فى الأسعار الذى تم اعتباراً من أول الشهر اللى هو غداً، إن شاء الله هيبقى فيه آلية كل 3 أو 4 أشهر”.

وتابع: نحن متفقون أنه يتم كل فترة، وكانت قبل كده كل 6 شهور ودلوقتى كل 3 شهور، ولكن هما بيتكلموا أنها تبقى كل 4 شهور عشان الاستقرار .

وقال: “يهمنا فى المقام الأول دعم الصناعة الوطنية وإعطاؤها كل ما تحتاج إليه من إمكانيات لكى يكون الغاز الطبيعى جزءا من نجاح هذه الشركات، وهذه المصانع تنتج منتج ذو قيمة مضافة، وفى النهاية بيبقى الغاز الطبيعى ده وسيلة للمصنع أنه يطلع منتج نهائى له مردود وقيمة مضافة على الاقتصاد القومى أكتر من 4 أو 5 أضعاف عن الغاز نفسه “.

واستكمل الوزير إجابته قائلا: “النظرة بتاعتنا كدولة لا تنظر للغاز الطبيعى كنوع من الربح، ولكن كنوع من توفير طاقة مناسبة بسعر مناسب، وفى نفس الوقت بما لا يضر انتاج البترول نفسه أو الغاز ، لأنه لازم يكون بيحقق لنا كمان شيء من الفرصة البديلة أيضاً فيبقى فيه توازن ما بين الطرفين”.