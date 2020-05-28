الدولة صاحبة أعلى معدل وفيات كورونا في العالم: بريطانيا

عانت بريطانيا من أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا في العالم وفقا لتحليل أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز اعتمد على بيانات “الوفيات الزائدة”.

ومعيار “الوفيات الزائدة” يعد مؤشرات رئيسيا لاحتساب العدد الحقيقي للقتلى خلال موجات العدوى الفيروسية، ويعتمد على مقارنة معدلات الوفاة قبل وبعد الجائحة وفقا لمتوسط 5 سنوات.

وشملت المقارنة احتساب معدلات الوفاة الزائدة في بريطانيا ومقارنتها بنفس الرقم في دول العالم التي تصدر بيانات مماثلة.

وسجلت بريطانيا 59537 حالة وفاة أكثر من المعتاد منذ الأسبوع المنتهي في 20 مارس، مما يشير إلى أن الفيروس قتل بشكل مباشر أو غير مباشر 891 شخصًا لكل مليون بريطاني.

وفي هذه المرحلة من الوباء، فإن معدل الوفيات في بريطانيا أعلى من أي بلد ينتج هذا النوع من البيانات بجود عالية.

كذلك، فإن العدد المطلق للوفيات الزائدة في المملكة المتحدة هو أيضًا الأعلى في أوروبا والثاني بعد الولايات المتحدة.

وحسب فاينانشيال تايمز، فإن بريطانيا هي صاحبة أعلى نسبة وفيات بكورونا مقارنة بالمستويات المسجلة في أوروبا، وتأتي خلف بيرو فقط على الصعيد العالمي.

واعتمدت الصحيفة على مقارنة بين بيانات وكالات إحصائية وطنية لـ 19 دولة والتي توجد عنها معلومات كافية لإجراء مقارنات قوية.

وتشمل الأرقام جميع الدول الأوروبية التي تضررت بشدة من فيروس كورونا.

وأجرت “فاينانشيال تايمز” هذه المقارنات لأول مرة لأن مستوى الوفيات الزائدة في دول أوروبية أخرى تضررت بشدة ، مثل إيطاليا وإسبانيا ، قد عادت إلى مستوياتها الطبيعية.

وهذا يعني أن معدلات الوفيات في تلك البلدان من غير المرجح أن تتجاوز المملكة المتحدة ما لم تعاني من موجة ثانية من الإصابات.

وعانت دول أخرى مثل الصين والبرازيل وروسيا من عدد كبير من القتلى خلال الوباء، ومع ذلك فإن معدلات وفياتهم أقل بكثير من بريطانيا مقارنة مع عدد السكان.

وربط التحليل بين ارتفاع عدد القتلى بكورونا وبين تأخر الحكومة البريطانية في فرض إجراءات الإغلاق على غرار ما تم في دول العالم الأخرى.