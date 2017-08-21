الدولة تسترد 70 فدانا في الجيزة

بدور إبراهيم :قالت محافظة الجيزة إنها نجحت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في استرداد 71,5 فدان أراضي أملاك دولة بعد تنفيذ 108 قرارات إزالة على مدار اليومين الماضيين.وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة نجحت على مدار يومين فى استرداد 63 فدانا بمنط

بدور إبراهيم :

قالت محافظة الجيزة إنها نجحت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في استرداد 71,5 فدان أراضي أملاك دولة بعد تنفيذ 108 قرارات إزالة على مدار اليومين الماضيين.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة نجحت على مدار يومين فى استرداد 63 فدانا بمنطقة آثار دهشور بمركز ومدينة البدرشين وازالة كافة اشكال ومظاهر التعديات والمتمثلة فى اسوار واشجار غير متمرة ومزرعة .

وأضاف أنه تم استرداد 4,5 فدان أراضى متعدى عليها ولاية السكة الحديد والأوقاف والصرف الصحي والآثار والرى بمراكز ومدن منشاه القناطر البدرشين وأوسيم وحى العمرانيه وحى جنوب الجيزة.

كما تمت إزالة 12 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية على مساحة ٤ أفدنة بمناطق المعتمديه وكفر حكيم وناهيا بمركز ومدينه كرداسة .

