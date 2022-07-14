الدولار يواصل صعوده الخميس ويدفع اليورو والين لأدنى مستويات في عقود

واصل سعر الدولار الأمريكي الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عامًا أمام الين ويقترب من التعادل مع اليورو، وسط تكهنات من المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذًا آمنًا للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات بأكثر من 13%، هذا العام. وزاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية، اليوم الخميس، إلى 108.500.

وصعد الدولار بأكثر من 1% أمام الين ليزيد عن 139 ينًّا للدولار لأول مرة منذ عام 1998. وارتفع في أحدث تداول 1.3% إلى 139.18 ين للدولار.

وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عامًا. ونزل سعر العملة الموحدة 0.5% خلال يوم الخميس، وهبط في أحدث تداول 0.3% ليسجل 1.00310 دولار.

وهبط سعر الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.18580 دولار مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد البريطاني، على الرغم من إظهار بيانات يوم الأربعاء ارتفاعًا غير متوقع في الناتج المحلي في شهر مايو الماضي.

التضخم في أمريكا هو الأعلى في 40 عامًا

سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًا بـ9.1% على أساس سنوي في حين توقّع الخبراء صعوده بـ8.8% ليرتفع عن 8.6% المسجلة سابقًا ويسجل صعودًا قياسيًّا جديدًا هو الأعلى منذ 40 عامًا.

فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس شهري ارتفاعًا بنسبة 1.3%، وتوقّع الخبراء أن يرتفع بـ1.1% عن شهر يونيو.

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة)

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي عن شهر يونيو صعودًا بـ5.9%، وتوقّع الخبراء أن يرتفع بـ5.7% في شهر يونيو لينخفض عن الزيادة بـ6.0% في شهر مايو الماضي.

فيما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري عن شهر يونيو مرتفعًا بـ0.7%، فيما توقّع الخبراء أن يرتفع بـ0.6%، كما ارتفع في شهر مايو الماضي.