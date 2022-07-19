الدولار يواصل خسائره الثلاثاء ويقترب من أدنى مستوى له في أسبوع

انخفض سعر الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الثلاثاء، واقترب من أدنى مستوى له في أسبوع واحد، حيث خفف المتداولون من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة بواقع نقطة مئوية كاملة هذا الشهر، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

في تمام الساعة 2:55 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:55 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.2٪ إلى 107.045، بعيدًا عن أدنى مستوى سجله أمس الاثنين عند 106.88 ولكنه عاد أيضًا من أعلى مستوى له عند 109.29 الأسبوع الماضي، وهو مستوى لم نشهده منذ سبتمبر 2002.

الدولار وتوقعات الفائدة

وكان الدولار يتراجع تدريجياً عن أعلى مستوياته في عدة سنوات حيث تم كبح توقعات تشديد كبير من قبل الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي -في نهاية يوليو، خاصة بعد تصريح اثنين من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأكثر تشددًا – جيمس بولارد وكريس والير – بأن حالتهم الأساسية كانت لا تزال تتحرك بمقدار 75 نقطة أساس.

وكما قال المحللون لدى مؤسسة “أي إن جي” في مذكرة: “نشك في أنه من الآن وحتى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 27 يوليو، ستعيد الأسواق النظر بجدية في زيادة 100 نقطة أساس؛ أولاً، لأن اللجنة دخلت فترة التعتيم، وبالتالي لا يوجد متحدثون حتى الأسبوع المقبل وثانيًا، لأن تدفق البيانات الأمريكية من المقرر أن يكون في الغالب من الدرجة الثانية هذا الأسبوع.”

الدولار أمام اليورو

وارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 1.0169 قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يبدأ صانعو السياسة دورة رفع الأسعار الأوروبية بزيادة قدرها 25 نقطة أساس.

ومع ذلك، فإن ارتفاع التضخم جعل بعض المتداولين يبحثون عن ارتفاع بمقدار نصف نقطة، خاصة إذا تم تعديل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين النهائية في منطقة اليورو، المقرر إصدارها لاحقًا في الجلسة، فوق الزيادة السنوية البالغة 8.6٪ في يونيو.

الدولار والعملات الأخرى

وعلى صعيد آخر، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل نظيره الاسترالي بنسبة 0.6٪ إلى 0.6854 بعد أن ألمحت نائبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إلى ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، قائلة إن الأسر الأسترالية بشكل عام في وضع جيد لاستيعاب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.35٪ في أوائل يوليو، وهي ثالث زيادة خلال عدة أشهر.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.3٪ إلى 137.75 وارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.1٪ إلى 6.7477، ومن المقرر أن يجتمع بنك اليابان يوم الخميس بينما يجتمع البنك المركزي الصيني يوم الأربعاء.

كذلك، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.1978، منتعشًا بعد انخفاضه إلى 1.1761 أواخر الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مارس 2020، حيث تواجه بريطانيا منافسة حادة لاستبدال رئيس الوزراء بوريس جونسون.