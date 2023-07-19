الدولار يواصل التعافي قبل بيانات قطاع الإسكان الأمريكي

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية اليوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من المستويات الأدنى فى 15 شهراً، حيث النشاط الملحوظ حالياً فى عمليات شراء العملة الأمريكية من مستويات رخيصة.

يأتي هذا الارتفاع قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة فى الولايات المتحدة، عن قطاع الإسكان خلال يونيو، والتي توضح مدى صمود القطاع أمام أسعار الفائدة المرتفعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3% إلى مستوى 100.30 نقطة، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.98 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.92 نقطة.

وأنهى المؤشر تعاملات الأمس مرتفعاً بنسبة 0.1%، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 15 شهراً عند 99.58 نقطة.

يأتي هذا التعافي بعد تقرير مبيعات التجزئة المختلط الصادر يوم الثلاثاء فى الولايات المتحدة، والذي أظهر تراجع نمو المبيعات عن التوقعات في يونيو، لكن المستهلكين عززوا أو حافظوا على الإنفاق في أماكن أخرى، مما يشير إلى مرونة المستهلك التي من المرجح أن تبقي الاقتصاد على مسار نمو قوي.

وقالت المحللة فى سي إم سي ماركتس “تينا تينغ” أظهرت البيانات مرونة مبيعات التجزئة الأمريكية، وأعتقد أن هذا يعود إلى أن نمو الأجور في الولايات المتحدة لا يزال قوياً.