الدولار يواصل الاستقرار.. في تعاملات اليوم

هبة محمدواصلت أسعار الدولار الاستقرار بداية تعاملات اليوم، وسجل شراء الدولار لدى بنوك الأهلي، مصر، قطر الوطني الأهلي 17.95 جنيه و18.05 جنيه للبيع.وعرض بنوك القاهرة والعربي الأفريقي الدولي شراء الدولار عند 18 جنيها و18.10 للبيع.ويتيح بنكا التجاري الدولي والإسكندرية والمصرف المتحد شراء الدولار



هبة محمد واصلت أسعار الدولار الاستقرار بداية تعاملات اليوم، وسجل شراء الدولار لدى بنوك الأهلي، مصر، قطر الوطني الأهلي 17.95 جنيه و18.05 جنيه للبيع. وعرض بنوك القاهرة والعربي الأفريقي الدولي شراء الدولار عند 18 جنيها و18.10 للبيع. ويتيح بنكا التجاري الدولي والإسكندرية والمصرف المتحد شراء الدولار عند مستوى 18.05 جنيه و18.15 للبيع. وقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء العملة الخضراء عند 18.07 جنيه و18.17 للبيع. وقلص بنك HSBC سعر الدولار قرشين إلى 18.21 جنيه و18.06 للشراء. وشهدت حركة تسعير الدولار تذبذباً واضحاً منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، ليصعد من مستوى 8.88 جنيه، إلى ملامسة حاجز 20 جنيها، لكنه ما لبث أن تراجع في نفس اللحظة واستقر أكثر من 18 جنيها.