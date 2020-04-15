الدولار يواصل الاستقرار أمام الجنيه ويسجل 15.69 جنيه لليوم الـ 24 على التوالي

أكد البنك المركزي، أن متوسط سعر الدولار واصل الاستقرار أمام الجنيه عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وذلك لليوم الـ24 على التوالي.

وسجل آخر تحرك للدولار أمام الجنيه 22 من مارس 2020 بحسب المركزي ، حيث يتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب.

وترصد بوابة ” المال ” أسعار الدولار في البنوك المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ السعر فى مصرف أبو ظبى الإسلامى، 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع ، وفى بنك “ميد بنك” سجل 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.

كانت البيانات الأولية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2019، زيادة بنحو 1.3 مليار دولار، بمعدل سنوي 5.0%، لتسجل نحو 26.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال 2018.

وسجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، فى بنوك “كريدى أجريكول، والعربى الأفريقى الدولى، والبركة، وبلوم، والأهلى الكويتى، والمصرى الخليجى، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وعوده، والمشرق”.

أما فى “الكويت الوطنى، والمصرى لتنمية الصادرات، والاستثمار العربى، والعقارى، والأهلى المتحد، والتنمية الصناعية، والتجارى الدولى” سجل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع ، كما سجل السعر نفسه فى “الإمارات دبى، وأبو ظبى الأول، والمصرف العربى الدولى، والتعمير والإسكان، وقطر الوطنى، وHSBC”.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما فى بنك الإسكندرية فسجل 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع ، وفى “الأهلى، ومصر، والزراعى“ سجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أيام قيامه خلال شهر مارس الماضى، باستخدام نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطى الأجنبى.