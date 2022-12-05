الدولار يواصل الارتفاع ويسجل 24.62 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم 24.62 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، وبنك HSBC.

وسجل سعر شراء الدولار 24.59 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، و24.57 جنيه في البنك الأهلي المتحد، و24.56 جنيه في بنك المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، وبنك فيصل الإسلامي.

أما عن سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري، فقد سجل 24.63 جنيه للبيع، و24.55 للشراء.

ويتواجد أقل سعر لبيع الدولار في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري بقيمة 24.56 جنيه، وكذلك سجل أقل سعر لشراء الدولار 24.51 جنيه في بنوك (كريدي أجريكول، مصر، بلوم، قناة السويس، الأهلي المصري، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي).

ويترقب الجميع عن كثب الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم الخميس 22 من ديسمبر الحالي، وهو الاجتماع الأخير لهذا العام والذي سيتقرر فيه إما تثبيت أسعار الفائدة، وإما رفعها للمرة الرابعة على التوالي لسنة 2022.