الدولار يواصل الارتفاع ويسجل 24.60 جنيه للبيع

واصل سعر الدولار الارتفاع ليصل إلي 24.60 جنيه للبيع في بنوك (الاستثمار العربي، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المتحد، ميد بنك، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، قطر الوطني، الإسكندرية، كريدي أجريكول، قناة السويس،المصرف المتحد، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، وبنك HSBC).

وسجل سعر شراء الدولار 24.58 في بنك الاستثمار العربي، و24.57 في مصرف أبوظبي الإسلامي، و24.55 للشراء في بنك المشرق، البنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي المتحد.

ووصل سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار في البنك المركزي المصري إلي 24.62 جنيه للبيع، و24.54 جنيه للشراء.

وسجل أقل سعر لبيع الدولار 24.55 جنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، كما بلغ أقل سعر لشراء الدولار 24.48 في بنك بلوم.

ومن المقرر انعقاد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس 22 من ديسمبر القادم، وهو الاجتماع الذي يترقبه الجميع وسيتقرر فيه إما رفع سعر الفائدة مرة أخري، وإما تثبيته.