الدولار يواصل الارتفاع ويسجل 24.42 للبيع منتصف تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم ليسجل 24.42 للبيع، في بنوك (أبو ظبي الإسلامي، ميد بنك، المشرق، الاستثمار العربي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، قطر الوطني، وبنك HSBC).

وسجل سعر بيع الدولار 24.40 في الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي، كريدي أجريكول، بنك البركة، بلوم، قناة السويس، والمصرف العربي الدولي.

كما ارتفع سعر شراء الدولار ليسجل 24.39 في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وميد بنك، و 24.37 في بنك المشرق، الاستثمار العربي، والبنك الأهلي المتحد.

وسجل أقل سعر لبيع الدولار في البنوك 24.37 في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، و أقل سعر لشراء الدولار 24.30 في بنك كريدي أجريكول، البركة، بلوم، قناة السويس، والمصرف العربي الدولي.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي، الخميس الماضي27 أكتوبر، اتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، لتحدد قيمته بناء علي قوي العرض والطلب في السوق، وكذلك رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس (2%).

وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.