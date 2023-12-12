الدولار يهبط بعد بيانات التضخم ويخسر 1% أمام الين والأعين على الفيدرالي

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة عقب صدور بيانات التضخم الأشهر إيجابية ليستمر في الابتعاد عن مستوى 104 أمام سلة العملات الأجنبية، وفق ما نشره موقع إنفيستنج دوت كوم.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي الآن 103.48 هبوطًا بـ 0.22% أمام سلة من العملات الأجنبية وكان التراجع قد تجاوز الـ 0.35% في اللحظات الأولى بعد صدور البيانات.

ويذكر أن هبوط سعر الدولار أمام الين قد تجاوز الـ 1% بعد بيانات التضخم ليسجل الدولار ين الآن 144.74 ين للدولار.

وكشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر نوفمبر تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي السنوي ليترفع 3.1% في نوفمبر هبوطًا من ارتفاعه بـ 3.2% في أكتوبر.

أما على أساس شهري فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بـ 0.1% وقد توقع الخبراء أن يستقر دون ارتفاع.