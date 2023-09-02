الدولار يهبط بعد ارتفاع البطالة الأمريكية بقوة

هبط مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.12% وسجل 103.442 مقابل سلة من العملات الأجنبية. وقدرة الدولار على محو بعض الخسائر، حيث تعافى من هبوط أكثر من 0.3% عقب البيانات إلى تراجع 0.12% فقط الآن.

وترتفع أسعار الذهب بعد صدور بيانات التوظيف بـ 0.48% بعد تباين البيانات لكنها كشفت عن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.8%، فيما توقع الخبراء أن يستقر عند 3.5%.

ويصعد سعر عقود الذهب الآجلة (فيوتشرز) إلى 1949 دولارًا للأوقية صعودًا بـ 0.45%، فيما ارتفع سعر عقود الذهب الفورية (سبوت) إلى 1950.97 دولار صعودًا بـ 0.56%.

وكشفت بيانات التوظيف عن إضافة الاقتصاد الأمريكي لـ 187 ألف وظيفة في شهر أغسطس وهو أعلى من المتوقع 170 ألف وظيفة. وكذلك تم تنقيح هبوطي لبيانات شهر يوليو لتكشف عن إضافة الاقتصاد لـ 157 ألف وظيفة بدلًا عن 187 ألف وظيفة. وخصم التنقيح 30 ألف وظيفة عن بيانات الشهر الماضي.

وتؤيد البيانات انعكاس التشديد النقدي على سوق العمل الأمريكي ودفعه لنطاق أضيّق مما قد يحد من حماس الفيدرالي للاستمرار في سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة في اجتماعات أخرى خلال 2023.

وانخفض الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة أمس الجمعة، في طريقه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكي الشهري المرتقب.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1٪ عند 103.512، لكنه انخفض بنحو 0.07٪ حتى الآن هذا الأسبوع.