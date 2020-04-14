الدولار يهبط الثلاثاء مع تحسن المعنويات بفضل بيانات التجارة الصينية

هبطت صادرات الصين في مارس الماضي نسبة 6.6 % على أساس سنوي مقارنة مع توقعات بتراجعها بنسبة 14 %، وهبطت الواردات بأقل من 1% مقارنة مع تقديرات للاقتصاديين بانخفاض نسبته 9.5%.

سجل الدولار تراجعا في تعاملات اليوم الثلاثاء وقاد نظيره الأسترالى موجة صعود للعملات المرتفعة المخاطر إذ رسمت بيانات تجارة من الصين صورة أقل قتامة للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا التاجى المستجد المعروف اصطلاحا يـ “كوفيد-19″، قياسا بما كانت تخشاه الأسواق، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز” للأنباء.

وهبطت صادرات الصين في مارس الماضى نسبة 6.6 % على أساس سنوي مقارنة مع توقعات بتراجعها بنسبة 14 %، وهبطت الواردات بأقل من 1% مقارنة مع تقديرات للاقتصاديين بانخفاض نسبته 9.5%.

كما هبط معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا التاجي المستجد في الولايات المتحدة بقوة وبدأت ولايات خططا لإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.7 % إلى 0.6432 دولار أمريكي، كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.6 % إلى 0.6131 دولار أمريكي. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 % إلى 1.2562 دولار وهو أقوى مستوياته منذ منتصف مارس.

وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث لدى مؤسسة “ملبورن بروكريدج بيبرستون”: “السوق تتصدر الفكرة بأننا سنرى عدد الحالات يتبدد”.

وظهرت المعنويات الإيجابية في مكاسب حققتها أسواق الأسهم بآسيا، لكن المخاوف كبحت المزيد من ارتفاع العملات.

واستقرت العملة الأوروبية الموحد ” الين” عند 107.70 للدولار، لينزل قليلا عن أعلى مستوياته في أسبوعين التي بلغها في تعاملات أمس الاثنين. وعوض “اليورو” خسائر تكبدها أثناء الليل ليسجل 1.0939 دولار.

وصعدت العملة الصينية ” اليوان” بنسبة 0.1 % إلى 7.0428 للدولار.

ومقابل سلة من العملات، تراجعت العملة الخضراء بنسبة 0.2 % إلى 99.195.