الدولار يهبط الثلاثاء مع تحسن الرغبة في المخاطرة قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

هبط سعر الدولار الأمريكي مجددا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع السياسة النقدية غدا الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة ومنها اليورو والجنيه الإسترليني والين، بواقع 0.12 % إلى 111.41، مما أفقده 0.79 % من المكاسب التي حققها يوم الاثنين.

ويتأرجح المؤشر حول مستوى 112 منذ تراجعه من أعلى مستوى له في عقدين عند 114.78 في نهاية سبتمبر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهي رابع زيادة من نوعها على التوالي.

وصعد الدولار الأسترالي 0.55 % إلى 0.6432 دولار. وارتفع اليورو 0.21 % إلى 0.99005 دولار.

واستمر الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين أن التضخم في منطقة اليورو جاء أعلى من المتوقع عند 10.7 %، وهو رقم قياسي جديد.

وقفز الجنيه الإسترليني 0.32 % إلى 1.1503 دولار. وتراجع الدولار 0.26 % أمام الين الياباني إلى 148.35.