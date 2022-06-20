الدولار يهبط الإثنين..وتصريحات من الفيدرالي تؤثر فيه

انخفض سعر الدولار في التعاملات المبكرة في أوروبا اليوم الإثنين، وفشل في الحصول على الكثير من الدعم من الحديث عن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه القادم، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

بحلول الساعة 3 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:00 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات الاقتصاد المتقدم، بنسبة 0.3٪ 104.20، وهي حركة لا تعكس إلا قدر صغير من التعزيز مقارنة بأعلى مستوى له في 19 عامًا الذي وصل إليه يوم الجمعة.

وكانت الميول تجاه المخاطرة مدعومة بقرار بنك الشعب الصيني خلال الليل بعدم خفض سعر الفائدة الرئيسي للقرض الرئيسي من 3.70٪، على الرغم من الانخفاض الواضح في الضغوط التضخمية وارتفاع معدلات البطالة بسبب الإغلاق في الأسابيع الأخيرة. وارتفع سعر اليوان في الخارج بنسبة 0.4٪ إلى 6.6836 رداً على ذلك.

الفيدرالي يتحدث عن الفائدة

وصرح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الأحد، أنه يدعم قرار رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في يوليو. كما استبعد السيناريو الأكثر تطرفًا المتمثل في زيادة بمقدار 100 نقطة أساس، محذرًا من أن الأسواق ستعاني من “أزمة حادة”.

ويُعرف والر باسم `”المتشدد” عندما يتعلق الأمر بالتضخم، وقد تم اعتبار رفضه لارتفاع نقطة كاملة إشارة إلى أنه لن يكون هناك أي إجماع على مثل هذه الخطوة في المستقبل المنظور، على الرغم من تعليقات وزيرة الخزانة جانيت يلين وزميلة والر في الاحتياطي الفيدرالي لوريتا. كما توقع أن يظل التضخم مرتفعا لبقية العام. ومن المقرر أن يكون تداول الدولار، على أي حال، ضعيفًا يوم الاثنين بحلول يوم العطلة في الولايات المتحدة.

عملات أخرى

وفي غضون ذلك، تجاهل اليورو الأخبار التي تفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد أغلبيته في البرلمان في الانتخابات الوطنية بسبب زيادة في دعم الأحزاب على طرفي الطيف السياسي، مما ألقي بظلال من الشك على قدرته على توسيع الأجندة المؤيدة للأعمال التجارية على نطاق واسع.

ومع ذلك، كانت السندات الفرنسية أقل تفاؤلاً بشأن النتيجة، حيث ارتفع العائد على مؤشر 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس قبل تقليص المكاسب. كما كانت الإيرادات تتحرك في اتجاه عكسي مع الأسعار.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، خصصت الحكومة الألمانية المزيد من الأموال لتأمين إمدادات الغاز البديلة لفصل الشتاء وأعلنت أيضًا أنها ستعيد تشغيل عدد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وهي إشارة سياسية قوية لدعم الاقتصاد من الحكومة التي تضم مناصري حماية البيئة.

كذلك، تم توضيح سبب هذه الخطوة مرة أخرى من خلال تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا لشهر مايو، والذي سجل ارتفاعًا قياسيًا آخر عند 33.6٪ بعد ارتفاع قوي مفاجئ بنسبة 1.6٪ في الأسعار خلال الشهر. وارتفعت أسعار الغاز بالجملة، التي ارتفعت بقوة الأسبوع الماضي مع خفض روسيا للإمدادات لعملائها الأوروبيين، بنسبة 5٪ أخرى في التعاملات المبكرة يوم الاثنين.

وعلى صعيد آخر، ارتفع الجنيه، على الرغم من احتمال توقف السفر لمدة أسبوع بسبب الإضرابات في شبكات السكك الحديدية الوطنية وأنفاق لندن.