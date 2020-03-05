الدولار يهبط أمام الجنيه بعد موجة صعود.. ويسجل 15.58 جنيهًا

هبط متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات، اليوم الخميس، بعد موجة صعود استمرت أكثر من 10 أيام حصد خلالها الدولار نحو 10 قروش كاملة.

وخسر الدولار اليوم قرشا أمام الجنيه المصرى ليسجل 15.58 جنيها للشراء و 15.68 جنيه للبيع، مقابل 15.59 جنيه للشراء و 15.69 للبيع أمس، وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي المصري. انخفاض سعر الدولار

وتعرض الدولار لخسائر قاسية خلال الشهر قبل الماضى، بعدما فقد 26 قرشا، وتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضى، بينما فقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

الدولار يسجل 15.60جنيه للشراء في البركة

سجل سعر الدولار اليوم ، 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيها للبيع فى بنكين فقط هما: “البركة والكويت الوطنى”.

بينما سجل أعلى سعر للشراء “15.61 جنيها للشراء” فى مصرف أبو ظبى الإسلامى ومصر إيران.

فى حين بلغ سعر الدولار لدى بنوك “كريدى أجريكول والعربى الأفريقى والأهلى الكويتى والعقارى والتجارى الدولى والإمارات دبى والتعمير والإسكان وhsbc” نحو 15.59 جنيها للشراء و15.69 جنيه للبيع.

ويعد المستوى الذى وصلت له العملة الخضراء أمام العملة المحلية لا يزال هو الأقل منذ الأسبوع الثانى من التعويم نوفمبر 2016.

سعر الدولار لدى البنوك الحكومية

وفى بنوك “بلوم ومصر والأهلى والزراعى والمصرى الخليجى وقناة السويس والزراعى والمصرف المتحد وعودة والمصرى لتنمية الصادرات والأهلى المتحد والتنمية الصناعية والمصرف العربى الدولى وقطر الوطنى” فبلغ السعر 15.58 جنيها للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وكان الجنيه ارتفع بنسبة 3.07% أمام العملة الأمريكية خلال أقل من شهرين من العام الجاري، مواصلا الأداء الذي تحقق في 2019، وأفقد الدولار نحو 11% من قيمته، مخالفًا لتوقعات بنوك الاستثمار التي رجحت استقرار العملة أو ارتفاع الدولار بنسب طفيفة بنهاية 2020.

أقل سعر للشراء بالبنوك

أما فى الاستثمار العربى والإسكندرية فسجل 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، ويمثل أقل سعر للشراء.