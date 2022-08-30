الدولار ينزل من أعلى مستوى في 20 عاما مع صعود اليورو

لامس سعر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في 20 عاما ، مدعوما بتعليقات متشددة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لكنه تراجع مع تلقي اليورو لدعم من توقعات متنامية بزيادات للفائدة من البنك المركزي الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من 6 عملات منافسة، 109.48 في التعاملات المبكرة وهو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر ايلول 2002، قبل أن يتراجع 0.348 % إلى 108.8 في أواخر جلسة التداول.

وارتفع اليورو 0.29 % لكنه ظل دون مستوى التعادل مع العملة الأمريكية عند 0.9993 دولار.

وصعدت العملة الخضراء 0.78% مقابل العملة اليابانية إلى 138.76 ين.

وهبط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 1.1649 دولار في تعاملات ضعيفة وسط عطلة عامة في المملكة المتحدة قبل أن يقلص خسائره في أواخر التداولات إلى 0.23 % عند 1.1703 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين قليلا ليجري تداولها فوق مستوى 20 ألف دولار.