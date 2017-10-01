الدولار ينخفض.. و17.62 جنيه أعلى سعر للشراء

هبة حامدخفضت البنوك سعر الدولار، مع بداية تعاملات -اليوم الأحد- ليسجل أعلى سعر للشراء 17.62 جنيه في بنك عودة.وانخفض سعر الدولار في بنك "إتش.إس.بي.سي" ليسجل 17.61 جنيه للشراء، و17.71 للبيع.كما انخفض سعر الدولار، في بنوك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد، والمصري لتنمية الصادرات، ليسجل 17.61 جنيه

هبة حامد

خفضت البنوك سعر الدولار، مع بداية تعاملات -اليوم الأحد- ليسجل أعلى سعر للشراء 17.62 جنيه في بنك عودة.

وانخفض سعر الدولار في بنك “إتش.إس.بي.سي” ليسجل 17.61 جنيه للشراء، و17.71 للبيع.

كما انخفض سعر الدولار، في بنوك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد، والمصري لتنمية الصادرات، ليسجل 17.61 جنيه للشراء، و17.71 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي القاهرة والإسكندرية 17.60 جنيه للشراء، و17.70 للبيع، بانخفاض قرشين عن نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار 17.60 جنيه للشراء، و17.70 للبيع.

وفي البنك المركزي المصري انخفض سعر الدولار ليسجل 17.59 جنيه للشراء، و17.70 للبيع.

وانخفض سعر الدولا في البنك التجاري الدولي ليسجل 17.60 جنيه للشراء، و17.70 للبيع.