تراجع سعر الدولار عن أعلى مستوى في نحو عامين اليوم الخميس بينما غيرسعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” المسار وتحول للارتفاع قبل اجتماع لتحديد السياسات النقدية للمركزي الأوروبي اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، إلى 99.888 بعد أن صعد في وقت سابق من يوم الاربعاء إلى 100.52 وهو أعلى مستوى منذ مايو 2020. وارتفع سعر الدولار 3% حتى الآن هذا الشهر وفي طريقه لتحقيق أكبر زيادة شهرية في تسعة أشهر.

وتراجع مؤشر الدولار 0.449 %، مع صعود اليورو 0.54 % إلى 1.0884 دولار.

وقال جوي مانيمبو كبير محللي السوق في (ويسترن يونيون بزنيس سلوشنز) في واشنطن: “الدولار في صعود منذ أسابيع وأعتقد أن الفترة قبل اجتماع المركزي الأوروبي غدا توفر مبررا مريحا للسوق لجني بعض الأرباح من ارتفاعات الدولار”.

كما قلص الين الياباني خسائره أمام الدولار، الذي ارتفع ارتفاعا حادا قرب أعلى مستوى في 20 عاما أمام الين يوم الأربعاء، إذ تناقض التشديد الصارم للسياسات النقدية من المركزي الأمريكي تناقضا حادا مع السياسة النقدية بالغة التيسير التي يتبناها المركزي الياباني.

وتراجع الين 0.19 % مقابل الدولار مسجلا 125.61 للدولار.

وصعد الدولار الكندي بعد أن زاد المركزي الكندي أمس الأربعاء سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية في أكبر خطوة منفردة منذ عقدين كما وعد أيضا بالمزيد من عمليات رفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم المتنامي.

وزاد الدولار الكندي 0.56 % أمام الدولار الأمريكي مسجلا 1.26 للدولار.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين الرقمية في أحدث التداولات 4.65 بالمئة إلى 41368.10 دولار.