الدولار ينخفض مع بداية تعاملات الأسبوع

هبة حامدانخفض سعر الدولار مع بداية تعاملات الأسبوع الحالى، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.69 في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وإتش إس بي سي، وبنك الاستثمار العربي.وخفض بنك مصر سعر الدولار إلى 17.69 للشراء 17.79 للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك إتش.إس.بي.سي 17.69 للشراء، و17.79 للبيع. وتر



هبة حامد

انخفض سعر الدولار مع بداية تعاملات الأسبوع الحالى، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.69 في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وإتش إس بي سي، وبنك الاستثمار العربي.

وخفض بنك مصر سعر الدولار إلى 17.69 للشراء 17.79 للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك إتش.إس.بي.سي 17.69 للشراء، و17.79 للبيع.



وتراجع سعر العملة الخضراء في البنك العربي الأفريقي، لتسجل 17.68 للشراء، و17.78 للبيع، بانخفاض قرشين عن نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 17.68 للشراء، و17.78 للبيع، كما تراجع في بنك قطر الوطني ليسجل 17.67 للشراء، و17.77 للبيع، بانخفاض قرش عن نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

فيما ثبت بنك الإسكندرية سعره ليسجل 17.68 للشراء، و17.78 للبيع، ورفع بنك المصرف المتحد سعره 4 قروش ليسجل 17.68 للشراء، و17.78 للبيع عند بداية تعاملات الأسبوع.