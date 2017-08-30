الدولار ينخفض بالبنوك مع بداية تعاملات الأربعاء

هبه حامد انخفض سعر الدولار، اليوم الأربعاء، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.64 فى بنوك الأهلى المتحد، والأهلى المصري، وبنك قطر الوطني. وخفض بنك مصر الدولار قرشا عند نهاية تعاملات أمس ليسجل 17.63 للشراء، 17.43 للبيع. انخفض سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى ليسجل 17.64 للشراء و 17.74 للبيع.

هبه حامد

انخفض سعر الدولار، اليوم الأربعاء، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.64 فى بنوك الأهلى المتحد، والأهلى المصري، وبنك قطر الوطني.

وخفض بنك مصر الدولار قرشا عند نهاية تعاملات أمس ليسجل 17.63 للشراء، 17.43 للبيع.

انخفض سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى ليسجل 17.64 للشراء و 17.74 للبيع.

فيما خفض بنك إتش.إس.بي.سى سعره 4 قروش ليسجل17.60 للشراء و17.70 للبيع.



واستقرت العملة الأمريكية فى البنك العربى الأفريقى عند نهاية تعاملات أمس لتسجل17.63 للشراء، و 17.73 للبيع بانخفاض قرش عن تعاملات أمس.



ثبت سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى بقيمة قروش ليسجل 17.62 للشراء، و 17.72 للبيع.

فيما خفض بنك قطر الوطنى العملة الخضراء قرشين ليسجل 17.64 للشراء و 17.74 للبيع.

وخفض بنك المصرف المتحد قرشًا ليسجل 17.62 للشراء، و 17ّ.72 للبيع.