الدولار ينخفض الإثنين والعملات التي تنطوي على مخاطر تصعد مع انتعاش السوق

هبط سعر العملة الأمريكية “الدولار” وسجلت العملات الرئيسية المنافسة مكاسب خلال تعاملات اليوم الإثنين مع عودة الإقبال على المخاطرة لأسواق العملات في حين يقيم المستثمرون الأثر المحتمل لرفع متوقع في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 26 و27 يوليو الجاري على الرغم من بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت أن التضخم بلغ 9.1 % على أساس سنوي في يونيو الماضي مما يزيد من احتمالات رفع أكبر للفائدة بمقدار مئة نقطة أساس في وقت لاحق هذا العام.

وبحلول الساعة 1036 بتوقيت جرينتش نزل مؤشر الدولار 0.2 % إلى 106.49 في حين ارتفع اليورو 1.02195 دولار.

وارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.2 % إلى 136.375 ين للدولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.2035 دولار.

الاحتياطي الفيدرالي

يأمل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يتمكن مرة جديدة من إبطاء التضخم بدون الوقوع في مصيدة الركود الاقتصادي مع ترقب إقراره زيادة كبيرة في معدلات الفائدة الرئيسية يوم الأربعاء، غير أن الموازنة بين التوجهين ستكون عملية دقيقة.

وقالت جولي سميث، أستاذة الاقتصاد في جامعة لافاييت في إيتون بولاية بنسلفانيا الأمريكية: “يحاولون تحقيق ما يطلقون عليه تعبير (هبوط ناعم) من خلال محاولة تفادي الانكماش”، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت: “السؤال المطروح هو إن كان بإمكانهم تحقيق ذلك، إنه سؤال يصعب الرد عليه في المرحلة الراهنة”.