الدولار ينخفض الأربعاء ويترقب قرار «الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة

انخفض سعر الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية اليوم الأربعاء، مرسخًا مكانه بالقرب من أعلى مستوى له في 20 عامًا قبل اختتام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر لمدة يومين والذي من المتوقع أن ينتج عنه تشديد السياسة النقدية بصورة أكثر صرامة، حسبما ذكر موقع “لإنفيستينج دوت كوم”.

في الساعة 3:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:05 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى بنسبة 0.4٪ عند 104.88، بعد أن صعد إلى 105.65 يوم الثلاثاء، وهو أقوى مستوى له منذ أواخر عام 2002.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع الذي عقده خلال شهر مايو المنصرم الى أن احتمالات الزيادة بمقدار نصف نقطة هي أمر مرجح للغاية في الاجتماعين التاليين، لكن التوقعات ارتفعت في أعقاب تقرير تضخم المستهلك الأمريكي المضطرب يوم الجمعة وتنبأت بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتصرف بشكل أكثر قوة هذا الأسبوع، مع رفع سعر الفائدة المرجعي بما لا يقل عن ثلاثة أرباع نقطة واحدة.

ووفقًا لأداة Fedwatch الخاصة بـ سي إم إي، يشير تسعير السوق إلى احتمالات تصل إلى 95٪ برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مقارنة بنسبة 3.9٪ فقط في الأسبوع الماضي.

وصرح جيفري هالي، المحلل لدى مؤسسة أواند: “رأيي الشخصي هو أن الاحتياطي الفيدرالي لن يذهب إلى 100 نقطة أساس، لأن ذلك من شأنه أن يزيد من تآكل مصداقيته على جبهة التوجيه للأمام، والتي تمر ببعض المشكلات بالفعل”.

وأوضح هالي: “ومع ذلك، قد يقررون البنك ترقية توجيهاته للأمام إلى ميل أكثر تشددًا. وأظن أن المستوى 75 نقطة أساس هو مستوى مضمن بالفعل في الأسعار الآن، وإذا كانت التوجيهات أكثر تواضعًا في نطاقها، فأنا متأكد من أن شراء الأسهم المنخفضة سيكون الإجراء ساري المفعول لبقية الأسبوع “.

كذلك، ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5٪ إلى 1.0470، مرتدًا من أدنى مستوى له في شهر خلال الليل بعد الإعلان عن أن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي سيعقد اجتماعاً في وقت لاحق يوم الأربعاء “لمناقشة أوضاع السوق الحالية”.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن ارتفعت الفروق بين عائدات ألمانيا والدول الجنوبية المثقلة بالديون، وخاصة إيطاليا، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين في أعقاب إعلان البنك المركزي الأوروبي عن نيته البدء في رفع أسعار الفائدة في يوليو.

هبوط محتمل

في حال لم يلجأ الفيدرالي الأمريكي لقرار عنيف يساوي تسعير السوق واكتفى بما صرح به مسبقًأ من رفع بـ 50 نقطة أساس في اجتماع يونيو ويوليو وعدم حسم قراره بشأن سبتمبر، سيكون ذلك محبطًا وقد يؤدي إلى هبوط الدولار وارتفاع الأسواق في المقابل.