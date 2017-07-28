الدولار ينخفض أمام منافسيه

رويترزانخفض الدولار أمام منافسيه الرئيسيين، أثناء التعاملات اليوم، الجمعة، مع انحياز المتعاملين لليورو، وعملات عالمية أخرى، بفعل بيانات اقتصادية أمريكية، لا ترقى لآمال المستثمرين، والضبابية السياسية.وسجل اليورو أعلى مستوى خلال الجلسة، بعد نشر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الث

رويترز

انخفض الدولار أمام منافسيه الرئيسيين، أثناء التعاملات اليوم، الجمعة، مع انحياز المتعاملين لليورو، وعملات عالمية أخرى، بفعل بيانات اقتصادية أمريكية، لا ترقى لآمال المستثمرين، والضبابية السياسية.

وسجل اليورو أعلى مستوى خلال الجلسة، بعد نشر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، التي جاءت إلى حد كبير متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وأشار بعض المحللين إلى أن زيادة أقل من المتوقع في تكاليف العمالة الأمريكية، لكن آخرين رجحوا أن تكون البيانات مبررا فقط للمتعاملين لمواصلة التداول الضعيف على الدولار، الذي قاد العملة الأمريكية إلى الانخفاض معظم الفترات هذا العام.

الدولار

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 2.6 بالمئة، في الربع الثاني بما يتوافق مع توقعات خبراء اقتصاديين، بينما جرى تعديل قراءة النمو للربع الأول بالخفض إلى 1.2 بالمئة.

وبلغت مكاسب اليورو حوالي 3 بالمئة أمام الدولار، منذ بداية هذا الشهر، وأكثر من 11.5 بالمئة منذ بداية العام، ويتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي والرابع في خمسة أسابيع.

وصعدت العملة الأوروبية أمام العملة الخضراء اليوم، وسجلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة زيادة نسبتها 0.65 بالمئة إلى 1.1763 دولار، كان اليورو قفز يوم الخميس إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام، أمام الدولار، قبل أن يتراجع في التعاملات اللاحقة.

وانخفض الدولار 0.5 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 110.64 ين، بينما صعد الجنيه الاسترليني 0.45 بالمئة إلى 1.3133 دولار.

وهبط الدولار الأمريكي 0.9 بالمئة إلى 1.2440 دولار كندي، بعدما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في كندا ثلاثة أمثال ما توقعه خبراء اقتصاديون، مع صعوده 0.6 بالمئة على أساس شهري و4.6 بالمئة على أساس سنوي.