الدولار يمحو خسائره بعد صدور مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي

تكبد سعر الدولار الأمريكي خسائر كبيرة خلال التعاملات المبكرة لآخر أيام الأسبوع، الجمعة، تخلى من خلالها عن أرباحه التي حققها بالجلسة السابقة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ولكن اتجه الدولار بعد ذلك لمحو تلك الخسائر، جراء الارتداد الذي شهده عقب صدور مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتتجه العملة الخضراء الآن نحو تحقيق أرباحها الأسبوعية الثالثة على التوالي.

وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية – عند مستوى 104.222 نقطة، ماحيا بذلك جميع خسائره خلال التعاملات المبكرة.

وأوضحت البيانات الصادرة يوم الجمعة بالولايات المتحدة نمو الإنفاق على الاستهلاك الشخصي بالبلاد، والذي يعد المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك بما يفوق توقعات الأسواق، في نفس الوقت الذي جاءت فيه الكلبات على السلع المعمرة إيجابية للغاية أيضا.

وأدى هذا إلى زيادة توقعات الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه المقبل في شهر يونيو، وذلك للسيطرة على التضخم الذي لا يزال مرتفعا للغاية، وخاصة التضخم الأساسي، الذي لا يزال يبدي مقاومة كبيرة ضد تأثير قرارات رفع الفائدة حتى الآن.