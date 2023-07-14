الدولار يلامس أدنى مستوى في 15 شهرا

حوم الدولار قرب أدنى مستوى في 15 شهرا، اليوم ، ويتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر بعد بيانات تضخم أمريكية ضعيفة عززت مراهنات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يقترب من إنهاء مسار رفع الفائدة.

وأظهرت بيانات أمس أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت على نحو لا يكاد يذكر في يونيو، فيما كانت الزيادة السنوية لتضخم أسعار المنتجين هي الأقل في قرابة ثلاثة أعوام، وذلك بعد يوم من إعلان بيانات أوضحت أن أسعار المستهلكين زادت على نحو طفيف في الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.06% إلى 99.827 بعد ملامسة أدنى مستوى في 15 شهرا عند 99.574 في وقت سابق من الجلسة، وتراجع المؤشر 2.4% هذا الأسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي في 8 أشهر.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 16 شهرا، مقابل الدولار عند 1.1243 دولار في المعاملات الآسيوية قبل أن يستقر عند 1.1227 دولار.

وانخفضت الكرونة السويدية 0.5% مقابل الدولار عند 10.2560 لتتحرك مبتعدة عن أعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار بلغته، أمس، كما نزل الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6868 دولار.

وانخفض الين الياباني 0.25% إلى 138.41 مقابل الدولار ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي مقابل الدولار منذ يناير.