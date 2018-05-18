الدولار يقفز لأعلى مستوى منذ 5 أشهر

رويترزصعد الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 5 أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، مدعومًا بضعف في اليورو مع قلق المستثمرين بشأن الضبابية السياسية في إيطاليا.وقفز مؤشر الدولار لخامس جلسة على التوالي، منهيًا الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2% وموسعًا مكاسبه منذ منتصف فبراير إلى 5% مع مرا

رويترز





صعد الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 5 أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، مدعومًا بضعف في اليورو مع قلق المستثمرين بشأن الضبابية السياسية في إيطاليا.

وقفز مؤشر الدولار لخامس جلسة على التوالي، منهيًا الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2% وموسعًا مكاسبه منذ منتصف فبراير إلى 5% مع مراهنة المستثمرين على أنه ستكون هناك حاجة للمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية لكبح التضخم.

وسجل اليورو خامس خسارة أسبوعية على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ 2015.

وهبطت العملة الأوروبية حوالي 7 سنتات في 3 أسابيع وسط صعود حاد للدولار. وسجلت في أواخر التعاملات بجلسة اليوم 1.1753 دولار، وهو أدنى مستوى في 5 أشهر. وعلى مدار الأسبوع هبط اليورو حوالي 1.2% أمام العملة الخضراء.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، إلى 93.83، وهو أعلى مستوى في 5 أشهر.

وسجل الدولار، اليوم الجمعة، أعلى مستوى في 4 أشهر أمام العملة اليابانية، مدعومًا بزيادة أخرى في عوائد سندات الخزانة الأمريكية تشير إلى آفاق إيجابية لأكبر اقتصاد في العالم.

لكن محللين في سيتي بنك قالوا في مذكرة إلى العملاء إن صعود الدولار لن يستمر طويلًا، مشيرين إلى العجز في الميزانية الأمريكية الذي من المتوقع أن يصل إلى أكثر من تريليون دولار في 2019.

وأضافوا أن ذلك قد يسهم في هبوط بنسبة 5% بمؤشر الدولار على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة.