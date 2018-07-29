الدولار يقفز إلى 100 ألف ريال إيرانى مع قرب العقوبات الأمريكية

خالد بدر الدينتراجعت العملة الإيرانية الريال إلى مستوي قياسي منخفض جديد اليوم الأحد لتتجاوز 100 ألف ريال للدولار، مع تأهب الإيرانيين للسابع من أغسطس عندما ستقوم الولايات المتحدة بإعادة فرض دفعة أولى من العقوبات على اقتصادهم.وذكرت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد انسحبت فى مايو

خالد بدر الدين

تراجعت العملة الإيرانية الريال إلى مستوي قياسي منخفض جديد اليوم الأحد لتتجاوز 100 ألف ريال للدولار، مع تأهب الإيرانيين للسابع من أغسطس عندما ستقوم الولايات المتحدة بإعادة فرض دفعة أولى من العقوبات على اقتصادهم.

وذكرت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد انسحبت فى مايو الماضى من اتفاقية 2015 بين القوى العالمية وإيران، التي تم بموجبها رفع العقوبات عن طهران مقابل تقليص برنامجها النووي.

لكن واشنطن قررت إعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بأنها تشكل تهديدا أمنيا، وأبلغت الدول بضرورة وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من الرابع من نوفمبر وإلا ستواجه إجراءات مالية أمريكية.

وهبط الريال يوم الأحد إلى 111 ألفا و500 ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، من نحو 97 ألفا و500 ريال أمس السبت، بحسب موقع أسعار صرف العملات بونباست.كوم بينما قالت مواقع أخرى إن الدولار سجل ما بين 108 آلاف و500 ريال و116 ألفا و600 ريال.

وفقد الريال نحو نصف قيمته من أبريل الماضى مع ضعف الاقتصاد، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من أثر العقوبات.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي مع إيران بأنه من أسوأ الاتفاقات في العالم، لكن في محاولة لإنقاذه، يُعد الشركاء الأوروبيون فيه حزمة إجراءات اقتصادية لموازنة الانسحاب الأمريكي.

غير أن فرنسا قالت في وقت سابق هذا الشهر إن من المستبعد أن تستطيع القوى الأوروبية وضع حزمة اقتصادية لإيران من أجل إنقاذ الاتفاق النووي قبل نوفمبر.