الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهرين بتعاملات الأربعاء

سجل الدولار الأمريكي صعودا ليقترب من أعلى مستوياته في شهرين في تعاملات اليوم الأربعاء، فيما شهدت العملات الأخرى التي يُنظر إليها على أنها ملاذ آمن، استقرارا في الوقت الذي استعاد المستثمرون ثلتهم مجددا بعد تفشي فيروس “كورونا” الجديد في الصين، منتظرين مزيدًا من الأنباء بشأن خسائر اقتصادية ممكنة، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مسجلا 98.098، فيما هبطت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بنسبة 0.2% أمام العملة الخضراء، مسجلاة 1.1002 دولار.

ويسجل الدولار الآن ارتفاعا بنسبة 1.8% مقابل سلة من العملات الرئيسية حتى الآن في العام 2020، وذلك قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية للإحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” والمقرر في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ومن غير المتوقع أن يغير الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند اجتماعه في الساعة 1900 بتوقيت جرينيتش، بيد أن المستثمرين سيرغبون في معرفة القرار الذي سيتخده جيرومي باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد طالب في تصريحات صحفية الاحتياطي الفيدرالي بضرورة خفض الفائدة خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، من أجل الحفاظ على تنافسية معدلات الفائدة في الولايات المتحدة مقارنة مع الدول الأخرى.

وأضاف الرئيس الأمريكي بأنه إذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة، ستركز الولايات المتحدة على سداد ديونها، وإعادة تمويلها مجدداً.

وسجلت العملة اليابانية “الين” التي كانت قد قفزت أوائل الأسبوع الحالي، فيما سارع المستثمرون إلى شرائها على أساس كونها مخزن آمن للقيمة في أوقات الاضطرابات، 109.10 ين أمام الدولار.

وارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.1% إلى 1.0713 فرنك أمام “اليورو”، بزيادة عن سعر “الفرنك” المسجل في تعاملات أمس الثلاثاء.

وسجل اليوان الصينية ارتفاعا هامشيا، ليلامس 6.9605 أمام الدولار، كما عزز الدولار الأسترالي مكاسبه بعد صدورالأرقام الخاصة بالتضخم والتي جاءت أقوى من المتوقع، حيث بلغ 0.6761 أمام الدولار الأمريكي.