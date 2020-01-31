الدولار يفقد 24.2 قرش خلال يناير في أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر 2019 (جراف)

سجل متوسط السعر المعلن من البنك المركزي 15.749 جنيها للشراء و15.849 جنيها للبيع في تعاملات أمس

تكبّد سعر الدولار أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ شهر سبتمبر الماضي حيث فقد نحو 24.2 قرش من قيمته خلال يناير المنقضي، ليسجل متوسط السعر المعلَن من البنك المركزي 15.749 جنيه للشراء، و15.849 جنيه للبيع في تعاملات أمس، مقابل 15.9917 جنيه للشراء، و16.0917 جنيه للبيع في تعاملات بداية الشهر.

بينما فقَد الدولار نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

وحقق سعر الدولار تراجعًا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات مؤخرًا، إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

وحتى منتصف شهر يناير كانت التدفقات الدولارية من الأجانب قد بلغت نحو ملياري دولار، وهو ما أسهم في انخفاض السعر.

بينما سجل صافي استثمارات الأجانب في الأذون نحو 15.851 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بنمو شهري 2.4%، ونمو سنوي بلغ 41.3% .

قيمة انخفاض الدولار على أساس شهري

وتوقّع بنك الاستثمار فاروس، فى تقريره السنوي، ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف إلى مستوى 16.5 جنيه خلال السنة المالية 2020/ 2021، على أن يواصل الصعود ببطء الى مستوى 17.1 جنيه فى العام 2022- 2023.

بينما توقّع بنك الاستثمار بلتون، في مذكرة بحثية، ألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في العام المقبل، وأن يتراوح سعر الدولار عند 16 جنيهًا.

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي بنهاية تعاملات أمس 15.749 جنيه للشراء، و15.849 جنيه للبيع، ويحسب متوسط السعر بناء على تحركات الأسعار الإجمالية في القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل السعر نحو 15.76 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

سجل السعر نحو 15.76 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر السعر 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.