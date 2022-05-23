الدولار يفقد الزخم التصاعدي ويخسر أكثر من 1% الإثنين

انخفض الدولار في تعاملات صباح يوم الإثنين في آسيا، حيث خفض المستثمرون رهاناتهم على المزيد من المكاسب من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وأعربوا عن أملهم في أن يؤدي تخفيف الإغلاق في الصين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ويسجل مؤشر الدولار الآن 102.142 أمام سلة من العملات الأجنبية هبوطًا بأكثر من 1.02% ليسجل قاع هذا الشهر.

وقال جو كابورسو الخبير الاستراتيجي لدى “كومنولث بنك أوف أستراليا” لوكالة رويترز: “الدولار ربما يكون في طريقه إلى بلوغ الذروة، بالنظر إلى مرونة أوروبا في مواجهة صدمة الطاقة والتخفيف المحتمل لعمليات الإغلاق في الصين”.

كما انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.40% إلى 127.31.

وقفز سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.75% إلى 0.7085 وارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.04% إلى 0.6455.

وصرح راي أتريل رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي لدى بنك أستراليا الوطني لرويترز: “أنها بداية إيجابية بشكل معقول لهذا الأسبوع”.

وأضاف أتريل: “لقد شهدنا انعكاسًا حادًا لضعف سوق الأسهم الأمريكية في الساعة الماضية أو نحو ذلك يوم الجمعة، لذلك ربما يكون هناك بعض الزخم هناك”.

و”يبدو أن الدولار الأمريكي يفقد زخمه التصاعدي في الوقت الحالي”.

وقال كابورسو لرويترز :”بالنظر إلى نوع دعم السياسة نتوقع أن ينتعش الاستثمار أسرع من إنفاق المستهلكين” و”الاستثمار في التعدين كثيف السلع الأساسية (وبالتالي) إيجابي للغاية لعملات السلع الأساسية مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي، بالإضافة إلى اليوان”.

كذلك، انخفض سعر اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى 6.6894، بينما ارتفع زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.42% إلى 1.2538.

وخففت الصين عمليات الإغلاق في شنغهاي وخفضت الأسبوع الماضي سعر القرض الأساسي لأجل خمس سنوات، في إشارة إلى أن السلطات تدعم الانتعاش.

في حين أن الجغرافيا السياسية أيضا على رادار المستثمرين. حيث بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولته الآسيوية في سيول وطوكيو يوم الجمعة الماضي، لتعزيز مشاركة اقتصادية أكبر للولايات المتحدة ومواجهة نفوذ الصين، والتقى بايدن بإمبراطور اليابان ناروهيتو في وقت مبكر اليوم قبل محادثات مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، انتخبت أستراليا حكومة جديدة يوم السبت، لكن من غير المتوقع أن تغير اتجاه رفع أسعار الفائدة.

كذلك، من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدي القياسي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، كما ينتظر المستثمرون محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده في نفس اليوم.

أما على صعيد البيانات، فسيتم إصدار مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، إضافة إلى مؤشر مديري مشتريات التصنيع والخدمات، يوم الثلاثاء.