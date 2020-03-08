الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه.. ويسجل 15.59 جنيه

عاود متوسط سعر الدولار الارتفاع قرشاً أمام الجنيه بنهاية تعاملات، اليوم الأحد ، ليسجل 15.59 جنيه للشراء و15.69 للبيع ، مقابل 15.58 جنيه للشراء و 15.68 للبيع الخميس الماضى، وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتعرض الدولار لخسائر قاسية خلال الشهر قبل الماضى، بعدما فقد 26 قرشا، وتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضى، بينما فقد نحو 7.2 قرش في ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

أعلى سعر للشراء

سجل أعلى سعر للشراء بمصرف أبو ظبى الإسلامى حيث سجل لديه 15.61 جنيه للشراء و 15.71 للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

بينما سجل سعر الدولار اليوم ، 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيها للبيع فى بنوك ” كريدى أجريكول ، الاهلى الكويتى ، المصرى الخليجى ، مصر ايران ، عودة ، الكويت الوطنى ، المصرى لتنمية الصادرات ، التنمية الصناعية ، الامارات دبى ، المصرف العربى الدولى ، التعمير والاسكان ، و HSBC”

فى حين بلغ سعر الدولار لدى بنوك ” العربى الافريقى والبركة ، وبلوم ، المصرف المتخد ، التجارى الدولى “نحو 15.59 جنيها للشراء و15.69 جنيه للبيع.

ويعد المستوى الذى وصلت له العملة الخضراء أمام العملة المحلية لا يزال هو الأقل منذ الأسبوع الثانى من التعويم نوفمبر 2016.

أقل سعر للشراء بالبنوك

أما فى الاستثمار العربى فسجل 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، ويمثل أقل سعر للشراء.

سعر الدولار لدى البنوك الحكومية

وفى بنوك “مصر والأهلى والزراعى وقناة السويس والعقارى والاهلى المتحد والاسكندرية وقطر الوطنى “فبلغ السعر 15.58 جنيها للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وكان الجنيه ارتفع بنسبة 3.07% أمام العملة الأمريكية خلال أقل من شهرين من العام الجاري، مواصلا الأداء الذي تحقق في 2019، وأفقد الدولار نحو 11% من قيمته، مخالفًا لتوقعات بنوك الاستثمار التي رجحت استقرار العملة أو ارتفاع الدولار بنسب طفيفة بنهاية 2020.