الدولار يصعد لأعلى مستوى له في 24 عاما أمام الين الياباني

صعد سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في 24 عامًا أمام الين الياباني خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مخترقًا المستويات التي دفعت إلى تدخل المسئولين اليابانيين الشهر الماضي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وبلغ سعر الدولار إلى أعلى مستوى له عند 146.39 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة ، وهي المرة الأولى عند هذا المستوى منذ أغسطس 1998، وارتفع آخر مرة بنسبة 0.2% عند 146.18.

وتعد العملة اليابانية حساسة بشكل خاص للفجوة بين عائدات السندات الأمريكية واليابانية طويلة الأجل حيث قفز عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 14 عامًا خلال الليل عند 4.006% .

وفي المقابل احتفظ بنك اليابان بعائد السندات الحكومية اليابانية المكافئ بالقرب من الصفر.

وأقدمت السلطات اليابانية على أول تدخل لشراء الين منذ عام 1998 في 22 سبتمبر، عندما تراجع الين إلى 145.90 مقابل الدولار.

في سبتمبر، أنفقت اليابان حوالي 20 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 19% من فقدان الاحتياطيات هذا العام ، لإبطاء تراجع الين في أول تدخل لها لدعم العملة منذ عام 1998 .

وأكد المسئولون آنذاك أنهم ما زالوا على استعداد لاتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة التحركات المفرطة للعملة، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كانوا على استعداد للدفاع عن مستويات معينة أم لا.

وقال ألفين تان رئيس إستراتيجية العملات الآسيوية في RBC Capital Markets”: “نظرًا لاتجاه الدولار القوي السائد ، من الممكن أنه بدلاً من الدفاع عن الين عند مستوى معين، سيحاول بنك اليابان إبطاء ارتفاع الدولار مقابل الين من خلال الدفاع عند مستوى أعلى من السابق”.

وذكر المسئولون أنهم ما زالوا على استعداد لاتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة التحركات المفرطة للعملة، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كانوا على استعداد للدفاع عن مستويات معينة أم لا.