الدولار يصعد الأربعاء بعد صدور بيانات التضخم الأوروبية

انجرف سعر الدولار الأمريكي هبوطيًا في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الأربعاء، متراجعًا عن ذروة 20 عامًا التي شهدها في وقت سابق من الأسبوع، إلا أنه ارتفع من جديد بعد صدور بيانات التضخم الأوروبية الكارثية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم.”

ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي الآن 109.070 صعودًا بـ 0.3% أمام عملات أجنبية على رأسها اليورو الذي سقط بعد بيانات التضخم الكارثية التي سجلت صعود مؤشر التضخم الرئيسي بـ 9.1% عن شهر أغسطس ليهبط اليورو بعدها بـ 0.31% ويسجل 0.9982 مقابل الدولار الأمريكي، ليبقى أدنى خط التكافؤ.

وأشارت أحدث بيانات التوظيف الأمريكية، فى تقرير JOLTS عن فرص العمل، إلى استمرار القوة في سوق العمل على الرغم من سلسلة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ويشير هذا، جنبًا إلى جنب مع التعليقات المتشددة المستمرة من عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى ارتفاع البنك المركزي الأمريكي بمقدار 75 نقطة أساس محتملة في سبتمبر.

ومع ذلك، يكافح الدولار لإحراز أي تقدم آخر حيث انضم أعضاء البنك المركزي الأوروبي إلى المعركة لمكافحة التضخم، معربين أيضًا عن عزمهم القوي على القيام بذلك في ندوة جاكسون هول.

وصرح رئيس البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجيل يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يتصرف بشكل حاسم لاحتواء التضخم، بينما قال رئيس البنك المركزي البلجيكي بيير ونش إن أسعار الفائدة بحاجة إلى الارتفاع إلى مستوى يبدأ في تقييد النشاط الاقتصادي أو أعلى مما يعتبر معدل “محايد”.

ويلعب اليورو دورًا كبيرًا في الاتجاه العام للدولار، ويشكل ما يقرب من 60٪ من مؤشر الدولار، وهذه الشهادة المتفائلة ساعدت العملة الموحدة على الارتفاع بأكثر من 1٪ من أدنى مستوياتها في 23 أغسطس منذ عقدين.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سيكون إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو لشهر أغسطس محل التركيز في وقت لاحق يوم الأربعاء، مع توقع تسارع التضخم السنوي إلى 9.0٪ من 8.9٪ في يوليو، أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.