الدولار يسقط الخميس بعد صدور بيانات مفاجئة

شهد سعر الدولار الأمريكي هبوطا في وقت مبكر من تعاملات اليوم الخميس، واستمر في الانخفاض بعد أن أدى التضخم الأمريكي الذي جاء أضعف من المتوقع إلى رفع التوقعات بنهاية مبكرة للتشديد النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وفي الساعة 11:55 بتوقيت الرياض، انخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع الدولار مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة -0.25% عند 99.945، بعد أن انخفض بنحو 1.2٪ يوم الأربعاء، أكبر انخفاض منذ نوفمبر، إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2022.

كان الدولار ضعيفًا لبضعة أسابيع، لكنه شهد أسوأ جلسة له منذ خمسة أشهر يوم الأربعاء بعد أن انخفض مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى 3٪ في يونيو، بانخفاض نقطة مئوية كاملة عن الشهر الماضي، وبلغ التضخم الأساسي 0.2٪ في يونيو مقابل توقعات السوق عند 0.3٪.

ورفعت هذه النتيجة التوقعات بأن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر سيكون الأخير، مما قد يسمح للاقتصاد الأمريكي “بهبوط ناعم”، مما يعزز المخاطر الشهية على حساب الدولار.

كما صرح المحللون لدى جولدمان ساكس في ملاحظة أن نتيجة تقرير التضخم “تتفق مع وجهة نظرنا بأن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي في أدواره الأخيرة”.