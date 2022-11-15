الدولار يسجل 24.46 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم

سجل سعر بيع الدولار 24.46 جنيه في (مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، الأسكندرية، كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، HSBC، وبنك قطر الوطني).

وسجل سعر شراء الدولار 24.43 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، و24.41 جنيه في ميد بنك، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، وبنك فيصل الإسلامي.

وبلغ أقل سعر صرف لبيع الدولار مقابل الجنيه – بخلاف البنك المركزي المصري – 24.41 في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وأقل سعر صرف لشراء الدولار مقابل الجنيه 24.36 في بنك قطر الوطني، HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبو ظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، الأهلي المصري، قناة السويس، بلوم، كريدي أجريكول، وبنك مصر.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي، الخميس 27 أكتوبر، اتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، لتحدد قيمته بناء على قوى العرض والطلب في السوق، وكذلك رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس (2%).

وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.