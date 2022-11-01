الدولار يسجل 24.16 جنيه للشراء في ختام التعاملات

سجل الدولارأمام الجنيه 24.16 جنيه للشراء، مقابل 24.25 جنيه للبيع في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار

ووسجل سعر الدولار 24.15 جنيه و24.25 جنيه للشراء والبيع على التوالي، في عدة بنوك على رأسها البنك العربي الإفريقي الدولي، وبنكي بلوم وميد بنك، بالإضافة إلى المشرق، وقناة السويس، والاستثمار العربي، وبنك التنمية الصناعية.

واستقر سعر الدولار عند 24 جنيه فقط للشراء في بنوك مصر، البركة، الأهلي المصري، المصرف المتحد، التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي، الخميس الماضي 27 أكتوبر الماضي، رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.