الدولار يسجل هبوطًا في تعاملات الخميس قبل بيانات البطالة الأمريكية

واصل الجنيه الاسترليني تراجعه مقابل كل من "اليورو" والدولار بسبب مخاوف من عدم استعداد بريطانيا لعدد متزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا

سجل الدولار هبوطًا مقابل الين الياباني والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” في تعاملات اليوم الخميس قبيل بيانات أمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق، اليوم الخميس، وفقًا لما نشرته وكالة “رويترز”.

ومن المتوقع أن تُظهر تلك البيانات ارتفاعًا في طلبات إعانة البطالة مع تسريح الشركات للعاملين بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، المعروف اصطلاحيًّا بـ”كوفيد-19″ الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية قبل أن ينتشر في بقية أنحاء العالم ويحصد أرواح الآلاف.

وواصل الجنيه الاسترليني تراجعه مقابل كل من “اليورو” والدولار؛ بسبب مخاوف من عدم استعداد بريطانيا لعدد متزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفي الوقت الذي تواجه فيه أنظمة الرعاية الصحية في إيطاليا وإسبانيا بالفعل ما يفوق طاقتها.

وهبط الدولار الاسترالي ونظيره النيوزيلندي، وهما مرتبطان على نحو وثيق بتجارة السلع الأوّلية العالمية، مقابل العملة الخضراء، إذ يعزف المتعاملون عن القيام بمخاطرات كبيرة.

ورحّب المستثمرون بتمرير حزمة تحفيز أمريكية بقيمة تريليوني دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا، لكن هناك مؤشرات بالفعل على أن بعض الولايات الأمريكية ستحتاج إلى المزيد من الأموال للإمدادات الطبية في ظل معاناة نظام الرعاية الصحية لمواجهة المرض.

وهبط الدولار بنسبة 0.46% إلى 110.71 ين في آسيا، اليوم الخميس.

ومقابل الفرنك السويسري، هبط الدولار بنسبة 0.3% إلى 0.9743.

كما تراجع الإسترليني بنسبة 0.17% إلى 1.1853 دولار، ونزل بنسبة 0.47% إلى 92.05 بنس لليورو.

وتسارعت وتيرة خسائر الاسترليني في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن قالت الحكومة البريطانية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 9529، أمس الأربعاء، من 8077 في اليوم السابق.

ومن المتوقع أن ترتفع طلبات إعانة البطالة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق، اليوم الخميس، إلى نحو مليون، وهو ما سيزيد على ذروة سابقة سُجلت خلال الأزمة المالية العالمية.