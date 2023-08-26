الدولار يسجل مستوى قياسيًا جديدًا في شهرين قبل خطاب «جيروم ‏باول»‏

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، مسجلاً مستوى قياسي جديد فى شهرين، بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وعززت بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة وتعليقات فيدرالية مشددة من احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات تترقب الأسواق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” فى منتدى جاكسون هول السنوي، والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى مستوى 104.31 نقطة الأعلى منذ يونيو الماضي، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 104.00 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 103.99 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعاً بنسبة 0.6%، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بعد بيانات إيجابية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

أظهرت البيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة للأسبوع الثاني على التوالي، فى أحدث المؤشرات الدالة على استمرار الظروف المشددة فى سوق العمل الأمريكية، و التي ترسخ الضغوط على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

قالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي فى أوستن “سوزان كولينز” من الممكن إجراء المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الفيدرالي الأمريكي، وقد يحتاج البنك إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة طويلة.