الدولار يسجل مزيدا من الخسائر الخميس بعد بيانات التضخم الأمريكية

سجل سعر الدولار مزيدا من الخسائر أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات يوم الخميس بعدما قلص المتعاملون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة بقوة بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت في اليوم السابق أضعف من المتوقع، حسبما ذكرت وكالة رويترز

.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة عملات، منخفضا في الساعات المبكرة من التعاملات الأوروبية بعدما سجل أكبر انخفاض يومي له في خمسة أشهر، بلغ واحدا بالمئة في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات صدرت يوم أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين لم تتغير على أساس شهري في يوليو تموز بعدما ارتفعت 1.3 % في يونيو الماضي.

وقال محللو العملات في البنك التجاري الألماني في مذكرة : “بيانات الأمس أعطت آمالا بأن التضخم بلغ ذروته وسيحتاج مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن يخفف من حدة رفع أسعار الفائدة لإبقاء التضخم تحت السيطرة”.

وقلص المتعاملون الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع السياسة في سبتمبر أيلول، ويرون الآن أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة هو الخيار الأكثر ترجيحا.

وارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو” ربع نقطة مئوية إلى 1.03255 دولار.

وصعد الين 0.2 % إلى 132.615 للدولار.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني على نطاق واسع ليظل عند 1.22250 دولار بعدما ربح أكثر من واحد بالمئة في اليوم السابق.