الدولار يسجل أعلى سعر في التعمير والإسكان

عند 17.73 جنيهًا هبة حامد سجل بنك الإسكان والتعمير أعلى سعر شراء للدولار، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء ليسجل 17.63، فيما سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر للدولار عند 17.58 للشراء، و 17.59 للبيع. ارتفع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان قرشان ليسجل 17.63 للشراء،

عند 17.73 جنيهًا





هبة حامد



سجل بنك الإسكان والتعمير أعلى سعر شراء للدولار، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء ليسجل 17.63، فيما سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر للدولار عند 17.58 للشراء، و 17.59 للبيع.



ارتفع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان قرشان ليسجل 17.63 للشراء، و 17.73 للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول17.61 للشراء، و 17.71 للبيع.



وفي بنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر الدولار 17.60 للشراء، و 17.71 للبيع.



فيما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل 17.61 للشراء، و 17.70 للبيع.



فيما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع .



وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي استقر سعر الدولار ليسجل 17.62 للشراء، و 17.72 للبيع.

خفض البنك المركزي المصري سعر الدولار قرشا ليسجل سعر الدولار 17.59 للشراء، 17.70للبيع .