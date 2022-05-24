الدولار يستمر في التراجع تحت وطأة اليورو وشهية المخاطرة

انخفض سعر الدولار مرة أخرى في التعاملات الصباحية في أوروبا بعد أن اختارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، عدم استبعاد رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك في يوليو، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وبحلول الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:30 بتوقيت جرينتش)، ارتفع سعر اليورو بنسبة 0.3٪ عند 1.0724 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من شهر.

وانخفض مؤشر الدولار، حيث كان لسعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي أكبر وزن، 0.2٪ إلى 101.86.

في حين فقد الدولار زخمه في الأيام الأخيرة منذ أن تحول البنك المركزي الأوروبي بشكل أكثر وضوحًا إلى الإشارة إلى ما سيكون أول رفع لسعر الفائدة منذ عقد في اجتماعه في يوليو، مما يضيق المسافة في شروط السياسة بينه وبين الاحتياطي الفيدرالي.

ونشرت لاجارد مدونة على موقع البنك المركزي الأوروبي أمس الإثنين، قائلة إن البنك المركزي الأوروبي سيكون خارج منطقة أسعار الفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث.

وبينما أكد ذلك التحول نحو التشديد، فقد ضعف اليورو في وقت لاحق من اليوم بسبب التصورات بأن الإطار الزمني قد تم اختياره لاستبعاد ارتفاع 50 نقطة أساس بالفعل في يوليو، في حين يقول صانعو السياسة الأكثر تشددًا في البنك المركزي الأوروبي إن الرفع بـ 50 نقطة أساس ضروري للسيطرة على التضخم.

وفي حديثها إلى “بلومبرج” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عارضت لاجارد مثل هذه الاقتراحات، قائلة إنه لا يوجد شيء مطروح على الطاولة، لكنها كررت أن تحركات البنك المركزي الأوروبي يجب أن تكون تدريجية.

ويبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي حاليًا -0.5٪، بينما يبلغ معدل إعادة التمويل 0٪. أما في البيئة الحالية ذات السيولة الفائضة العالية، فإن معدل الإيداع هو الذي يحدد فعليًا حدًا أقل لأسعار الفائدة في السوق.

وكانت لاجارد تتحدث قبل نشر أول مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر مايو من ستاندرد آند بورز جلوبال. وجاء كل من مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية في فرنسا أقل بقليل من التوقعات، ولكن مع ذلك، بقي كلاهما واضحًا في المنطقة مما يشير إلى النمو. كما تمكن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني بشكل مفاجئ من تحقيق مكاسبه الأولى في ثلاثة أشهر.

وعلى نطاق أوسع، تحولت نغمة السوق إلى العزوف عن المخاطرة بعد إعادة تقييم إعلان التحفيز المالي الصيني يوم الاثنين. في حين رحبت الأسواق بفكرة الحصول على تخفيضات ضريبية للشركات بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار، كان الحجم الإجمالي مخيبًا للآمال بالنسبة للكثيرين وما زال لا يقدم طريقة مقنعة للخروج من فخ النمو الذي أوجدته استراتيجية بكين “صفر كوفيد “.

وانخفض اليوان في الخارج بنسبة 0.4٪ إلى 6.6857 بعد ارتفاع حاد استجابة لأخبار يوم الاثنين.

وعلى صعيد آخر، تراجعت الليرة التركية فوق 16 مقابل الدولار للمرة الأولى هذا العام وسط مخاوف مستمرة من تفشي التضخم. وتعد الدولة مستورداً صافياً للطاقة، وبالتالي فهي معرضة بشدة لارتفاع أسعار النفط والغاز هذا العام.

وعلى النقيض من ذلك، استمر سعر الروبل الروسي المُدار بإحكام في الارتفاع من قوة إلى قوة، مسجلاً أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 56.91 مقابل الدولار.